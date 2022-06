Immár a harmadik alkalommal rendezték meg bő egy hete a Mátravíz bojlis versenyt a település határában fekvő horgásztavon.

– Aki nem először fordul meg itt, az láthatja, hogy idén is tovább szépült, csinosodott a tó és környéke – mondta a Hírlapnak az egyik, már nyugdíjaskorú versenyző.

Hasonlóan vélekedett a megyeszékhelyen élő Szabó István is, aki bár – s ezt nagyon sajnálta – ezen a júniusi hét közepi napokon nem tudott ott lenni a versenyen, de viszonylag rendszeres látogatója a tónak. Gyakran a családját is hozza, akiknek kellemes pihenésben van részük addig is, amíg ő a pikkelyesek kapására vár.

– Szerda délelőtt kilenc háromfős csapat várta izgatottan a sorsolást, mikor is a horgászhelyek felől döntöttek a szervezők Fortunára bízva melyik társaság hová rendezkedhet be – ezt már Pásztor István, a település alpolgármestere mondta munkatársunknak.

Maguk a versenyzők sem teketóriáztak sokat: a horgászhelyek elfoglalását és a bójázást követően már el is kezdődött a pecázás. A szervezőktől tudtuk meg, hogy csapatonként az öt legnagyobb hal súlya számított a versenyben. Nehezítette a versenyzők dolgát, hogy az időjárás nem fogadta kegyeibe a versenyzőket, hisz igen erős széllel kellett megküzdeni a csapatoknak.

Pásztor István alpolgármester adja át a díjat

– Így legalább jobban megmutatkozik, hogy ki az igazi horgász, hiszen kellemes körülmények között nem biztos, hogy kijönnek a tudásbeli különbségek – jegyezte meg az egyik versenyző.

Nem túlzás azt mondani: az emberi kitartás meghozta az eredményt, hiszen a mérlegelést végző halőröknek folyamatosan járni kellett a tavat és szorgalmasan tenni dolgukat. Volt is elfoglaltságuk, mert szebbnél szebb példányok kerültek partra, majd a mérlegelés után természetesen vissza a tóba.

A végelszámolásnál a kilenc csapat összefogása a 96 órás verseny után meghaladta a nyolcszáz kilogrammot. – Öröm, hogy minden csapatnak sikerült halat fognia. Izgalmas négy napon vagyunk túl, hiszen óránként változott a verseny állása. Kiélezett volt a küzdelem az utolsó percekig – mondta ifj. Forgács Péter tógazda.

Ami az eredményeket illeti: az első helyezett a Haverok Carp Team lett, ők vihették haza a vándorkupát is. Ők összesen 259 kilogrammot fogtak.

Második helyezett a Tőserdő Carp Team, míg a harmadik a Príma- út lett. A legnagyobb halat – 17,7 kilogrammosat – a négy nap alatt a Príma-út csapatában versenyző id. Forgács Péter fogta.

– Köszönjük minden csapatnak a sportszerű versenyzést! Bízunk benne, hogy 2023-ban is tovább öregbítjük versenyünk hírnevét. Köszönöm minden segítőnek, dolgozónak azt a hozzáállást, ami ilyen sikeressé, eredményessé tette a négy napot – mondta a verseny végén ifj. Forgács Péter.

Tóthné Szabó Anita, Mezőtárkány polgármesterének távollétében Pásztor István adta át a díjat a legnagyobb halat fogó id. Forgács Péternek. Az alpolgármester lapunknak elmondta, hogy Forgács Péter és családja 2019 tele óta, mióta átvették a tó működtetését hatalmas fejlesztéseket hajtottak végre a vendégek érdekében.

– Ismertem az előző tulajdonost is, Nemes Istvánt, akitől jó örökséget vettek át. Nemes úrnak voltak tervei, álmai, ám ezeket már Péter és családja valósította és valósítja meg. Jó az önkormányzattal, a település lakosságával a kapcsolatuk. Kölcsönösen segítjük, támogatjuk egymást – mondta az alpolgármester.