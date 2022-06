Jövő hét csütörtökén kerül az egri közgyűlés elé egy előterjesztés, amely lényegében azt szorgalmazza, hogy alakítsák át a Lenkey udvart parkolóvá. Az itt található egykori belvárosi ABC épületének ugyanis új tulajdonosa lett, aki kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Abban kéri, vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy az üzemeltető a településrendezési szerződésben vállalhassa a belvárosi udvar rendbetételét. Ennek keretében saját költségen megoldaná a meglévő parkolók rekonstrukcióját, illetve új parkolóhelyek kialakítását, a kereskedelmi egység megfelelő megközelítése érdekében.

A benyújtott tervezet az ott elhelyezkedő kocsitárolókat és a tér működtetését parkolóként vizsgálja. Az előterjesztés szerint a belvárosi udvar rendezése és az új férőhelyek létesítése által várhatóan csökkenne a szabálytalan parkolások száma és a meglévők zsúfoltsága. Kitérnek arra is, hogy a kereskedelemről szóló törvény szerint az üzlethez minden megkezdett tíz négyzetméter alapterület után egy személygépkocsi elhelyezését biztosítani kell. Kiemelik továbbá, hogy az egykori belvárosi ABC rehabilitációjának legfontosabb feltétele a parkolómérleg biztosítása. A szakirodai álláspont szerint a tervezet középtávon klímastratégiai szempontokat segítő beruházásokat sem lehetetlenít el. Amennyiben a közgyűlés igennel szavaz, akkor felhatalmazzák Mirkóczki Ádám polgármestert, hogy az ingatlan üzemeltetőjével tárgyalásokat folytasson és ennek eredményeképpen területrendezési szerződést kössön.

Domán Dániel, aki az egri időközi választásokon független képviselőjelöltként indul, hétfőn a közösségi oldalán reagált az előterjesztésre. Kérdésünkre elmondta, szerinte nagy hiba lenne elfogadni ezt a dokumentumot, az ugyanis azt jelentené, hogy a magántőke irányítja a közterületek alakulását.

– Vonzó fejlesztéssel kecsegtet: saját költsége terhére ígéri a régi parkolóhelyek felújítását és újak kialakítását. Az üzemeltető céljaival megegyezően, kilencven férőhelyes parkolóvá alakulna az egész udvar, de ennek következményeképpen például a Lenkey udvar és a Lenkey-szobor – ahogyan azokat eddig ismertük – teljesen megszűnne – vélekedett Domán Dániel. Kiemelte, hogy az új tulajdonos kiléte, illetve a szándékai az ingatlannal kapcsolatban ismeretlenek.

– Csak egy homályos jogszabály utal arra, hogy mindennapi fogyasztási cikkeket árusító egység lesz, amely a parkolóigényeket tekintve lehet egy Spar vagy újabb gyorsétterem az egri belvárosban, annak egyik történelmi udvarában – húzta alá. – Ahol a magántőke szabja meg a közterületek alakítását, ott a megválasztott képviselők és a helység vezetése csúfosan leszerepeltek. Maga a tény, hogy már erről és ilyen formában dönthetnek, megmutatja a testület viszonyát a köz érdekéhez, a történelemhez, Eger jövőjéhez és a környezetünk védelméhez. E dokumentumnak semmi keresnivalója a városházán. Ha ezt bárki is megszavazza, az utoljára érdemelte ki a tisztelt képviselő jelzőt.

Kitért arra is, hogy szerinte is túlzsúfolt, elhanyagolt, valóban fejlesztésre szorul az udvar, de nem így.

– Nem tűrhető el több szégyenfolt a belvárosban! – hangoztatta. – Legyen elég ennyi parkolóhely. Ott a Katona téri parkolóház, amit a mai napig fizet a város szerződés nélkül. A közösségi tereket bővíteni kellene, nem elpusztítani. Nemrég még arról is szó esett, hogy a belváros autómentes lenne, erre homlokegyenest az ellenkezője történik: még több parkolót hoznának létre, még jobban megterhelve a fulladozó belvárost. A Lenkey udvarban ott a hatalmas lehetőség, hogy hasonlóan a Kracker és az Erzsébet udvarhoz, egy igazi közösségi tér legyen. Mivel a terven kívül minden más ismeretlen, kérem a képviselőket, mielőbb hozzák nyilvánosságra, hogy mi lesz a Lenkey udvar sorsa.

Lapunk az önkormányzattól is érdeklődött az udvar átalakításáról. Mint írták, az előterjesztés támogatása csupán felhatalmazást ad a tárgyalások megkezdésére, ezért a kérdésekre jelenleg nem tudnak részletes és felelősséggel bíró választ adni, hiszen nem tudják, mi lesz a kimenetele.

Minek parkoló, ha kitiltják az autókat? – Hiába alkotnak milliókért klímastratégiát, ültetnek mindenhova facsemetéket, és hiába hangoztatják a zöldfelületek fontosságát, végérvényesen képmutatónak bizonyulnak akkor, amikor ilyen döntést fontolgatnak. A jövő heti ülésen a testület a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáról is dönt, amelyben a klímastratégiai célok szerepelnek. Az ilyen szintű hiteltelenséget és képmutatást tanítani kellene, a város vezetése ódákat zeng a zöldfelületek bővítéséről, a sétáló belvárosról, de közben áldását adná egy belvárosi udvar megszüntetésére, helyére új parkolóhelyeket létesítve. Ugyanebben a stratégiában az Uránia Mozi funkcióbővítő felújítása is szerepel. A Lenkey udvar átalakítása nyilvánvalóan ezt is keresztbe húzná, holott a város szégyene a mozi jelenlegi állapota is. A Lenkey örökség ápolását már nem is részletezem – húzta alá Domán Dániel. Hozzátette, szerinte a szakmai bizottság nem támogatja majd az előterjesztést, de ettől a képviselők elé kerül az anyag.