A mai napig küzdünk a munkaerőhiánnyal, az emberek nem bíznak a vendéglátós szakmában, kiszámítható jövedelmet szeretnének ebben a bizonytalan világban – kezdte beszélgetésünket M. Fülöp Gergő, az egri Depresso Étterem üzletvezetője. Mint mondta, egyáltalán nincs szakképzett munkaerő, s ami a legszomorúbb, hogy szakképzett utánpótlás sincs. – Egerben kettő vendéglátós iskola is működik, ahonnan évente közel háromszáz szakmát végzett diák jön ki. Kérdem én, ők hol vannak? – tette fel a kérdést.

Kiemelte, nyári gyakorlatra és diákmunkára jelentkeznek fiatalok, de a mai helyzetben ilyen árak és bérek mellett elvárás a szakmai tapasztalat, amivel szavai szerint sajnos nem rendelkeznek. Hozzátette, szerinte hatalmas problémák lesznek a vendég­látásban.

– A magas színvonalú éttermek nagyon kis réteget mozgatnak meg, akik értékelik és elismerik az ott nyújtott minőséget és kiszolgálást. Sajnos a magyar emberek jelentős része még az egyszerűbb, megszokott ételeket keresi a fejlődő modern gasztronómiában – fogalmazott.

Az árakról is szólt. Mint mondta, közel húsz–harminc százalékkal növekedtek az alapanyagárak, és még mindig nem stabilizálódtak. – Ilyen bizonytalansággal nehéz tartani a kalkulációt, s nem értik a vendégek, hogy egyik napról a másikra miért változik az ételek ára – húzta alá. A bérekről is említést tett. Véleménye szerint a minimálbér emelése jól hangzik, de mégis kevésnek bizonyul. – A munkabér emelkedése jelenti a legnagyobb veszélyt a vendéglátósok számára, ha épp talál munkaerőt, kérdés, tudja-e majd fizetni szezonon kívül.

Közel a duplájára nőttek a bérigények, és sajnos azoknál is, akiknek nincs vendéglátós tapasztalatuk. Csak hogy egy saját példát említsek, folyamatosan keresünk szakácsot, s nem a felkínált fizetésen múlik, hanem azon, hogy nincs jelentkező – tette hozzá.

Sándor Béla, a gyöngyösi BoriMami étterem tulajdonosa is hasonló állásponton van. Mint mondta, az ország egyik legjobb éttermében is megérzik a szakképzett munkaerő hiányát, s ennek megoldására létrehozták a BoriMami Akadémiát. – Rendkívül fontos az utánpótlás-nevelés, ez jelenti szakmánk jövőjét. Minden hozzánk érkező kap egy alapoktatást, a diákoknak életutat mutatunk annak érdekében, hogy megszeressék a vendéglátást. Látnunk kell, hogy három–öt év múlva rájuk kell támaszkodnunk – részletezte. Hangsúlyozta, a szakmai szervezeteknek is az utánpótlás-nevelésre kellene hangsúlyt fektetni.

Sándor Béla is kiemelte, a növekvő alapanyagárak nehezítik a tervezhetőséget, emiatt idén már kismértékben egyszer emeltek rajtuk, de próbálják tartani az étlapon feltüntetett számokat.