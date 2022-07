Nyáron sokkal több baleset történik, mint az év más időszakában, mert a nyaralóidényben megnő a forgalom az utakon, mondta lapunknak Leskó Diána, az Országos Mentőszolgálat Észak-Magyarországi régiójának kommunikációs munkatársa.

– Sok rosszullétet okoz, hogy nem iszunk kellő mennyiségű folyadékot – kezdte Leskó Diána. – Mindig legyen az autóban elegendő ásványvíz! A hőségben a sofőrök gyakrabban álljanak meg felfrissülni, megmosakodni. Az autó klímaberendezése hasznos, a hűvösebb levegő segíti a koncentrációt, azonban hosszú távon a klíma használata bágyadtságot okoz. Amennyiben van rá lehetőség, ilyen körülmények között is meg kell állni időnként pihenni, kiszállni az autóból és mozogni. A klíma okozta bágyadtság nincs összefüggésben a megtett kilométerekkel, ez személyfüggő, és a klímahasználat intenzitása is befolyásolja. Megoldás az is, hogy kicsit kikapcsoljuk a klímát és lehúzzuk az ablakot, hogy átlevegőzzön az autónk, de ez nagy sebességnél, rekkenő hőségben nem mindig biztonságos – fogalmazott a mentők szakembere.

Leskó Diána felhívta a figyelmet, hogy nemcsak az autózóknak kell körültekintőnek lenni a hőség idején.