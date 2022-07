Megelégelték néhány településen, hogy az ingyenes szünidei étkezést igénylők közül sokan arra sem hajlandók, hogy a jogosult gyerekek a meleg ebédet a helyi menzán egyék meg. Több faluban ételhordóban, csomagolva is elvihető az étel, ám ezt se mindenki veszi igénybe.

A négyszáz lelket számláló Ivádon például tizenkilenc iskolás korú és tizenegy óvodás gyermek számára igényeltek ingyenes szünidei ételt idén nyáron. Valyon László polgármester érdeklődésünkre elmondta, Ceredről szállítják a napi menüt a faluba. Ízletes, kiadós ebéd érkezik a kijelölt helyre, ahonnan ételhordóban elvihető.

– Sajnos, nem egyszer fordult elő, hogy „elfelejtettek” az ebédért jönni, s az így kárba veszett. Tévedés azt hinni, hogy az önkormányzatnak nem kerül pénzébe az étel. Több mint ezer forint egy menü, amit a törvény értelmében kötelesek vagyunk térítésmentesen biztosítani. Végül itt a testület úgy döntött, hogy aki indoklás nélkül nem jelentkezik az ételért, annak másnapra már nem igénylünk újabb adagot. Biztos vagyok abban, hogy ahol tényleg szükség van az ételre, ott nem kérdés, hogy megteszik az utat érte – tudatta a falu vezetője portálunkkal.

Kerecsenden is szigorítottak némiképp az ide vonatkozó rendeleten. Itt dr. Szász Kata jegyző értesítette a lakosságot a község honlapján arról, hogy a törvény alapján a települési önkormányzat a szünidei étkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést továbbra is ingyenesen biztosítja. Ez a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű kicsiknek jár.

Mivel a Berekerdő Óvoda augusztus 1. és augusztus 19. között zárva tart, némi változás lesz az igénylésben. Amennyiben ez idő alatt igénybe kívánják venni az ingyenes szünidei étkeztetést, egy nyilatkozatot kell kitölteni és azt július 25-ig visszajuttatni az óvodába, vagy a kerecsendi helyhatósághoz. Aki igényli az ingyen kosztot, mostantól érdemes tudnia: ha az igényelt ingyenes ételt nem viszi el, az önkormányzat a következő étkezési naptól nem rendel a gyermek számára ebédet, továbbá az el nem vitt adag árát az igénylőnek leszámlázza és meg nem fizetés esetén behajtja.

Recsken is bizonyára akad éhes gyermek a nyári szünetben, itt azonban a rendelkezés bevezetésekor éveken át azzal szembesültek, hogy a jogosultak, akiknek a helyi menzán kellett volna elfogyasztaniuk az ételt, nem, vagy csak néhányan jelentek meg.

– Az első években rengeteg étel került így a moslékba, mára pedig igényló is alig akad – fogalmazott Nagy Sándor polgármester.

Parádon hasonló a helyzet a recskihez. Kevesen igénylik az ingyenes kosztot, és sokszor itt sem sétálnak el a kijelölt helyre bekanalazni az ebédet azok a gyerekek, akik számára írásban igényelték ezt a szüleik.

– A lehetőség adott, mivel azonban kevesen élnek vele, egyelőre nem szankcionálunk – tudtuk meg Mudricki József polgármestertől. A rendelkezés szerint a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodni köteles. Ha helyben erre nincs lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható.

Ha az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő az intézmény vezetőjénél, a szünidei gyermekétkeztetést biztosítónál be kell jelentse a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint azt is, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

Nőtt a jogosultak köre - A minimálbér összege több más juttatást is befolyásol, így az ingyenes bölcsődei és óvodai szociális étkeztetésre jogosultak körét is – mondta el a Magyar Nemzetnek az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára idén januárban. Rétvári Bence felhívta a figyelmet arra, hogy azok a kisgyerekek jogosultak szociális étkeztetésre, akiknek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb nettó munkabér 130 százalékát. Tehát a minimálbér 200 ezer forintra emelésével már azok is igényelhetik az ingyenes étkeztetést, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a 172 ezer 900 forintot. Hozzátette, húsz százalékkal magasabbra került az a jövedelmi plafon, ameddig még igényelhető ez a természetbeni juttatás, így jelentősen bővül a jogosultak köre.