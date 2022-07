Hézser Péter restaurátor, alapító elmondta, a következő másfél hónapban csütörtöktől vasárnapig látogatható a gyűjtemény.

A rögtönzött tárlatvezetésen bemutatta az autókat, a Gaz 69-et, amelyet a szigetszentmiklósi diákokkal közösen restauráltak, most jelenleg 90 százalékos állapotban van. Van egy koreai Jeep-másolat is, ezt a típust az amerikaiak kezdték el Dél-Koreában gyártani a háború idején, majd a Ssangyong Korando folytatta változtatásokkal, benzines helyett dízelmotorral, illetve kevert alkatrészekkel. Egyes alkatrészek még az inches korszakból maradtak, ezért nehéz hozzá megfelelő darabokat találni.

Ilyen járműből egyébként a Magyar Honvédség is vásárolt húsz darabot, de a Nagyvisnyón kiállított nem ezek közül való, s nincs is még teljesen restaurálva.

Hézser Péter bemutatott mindemellett egy új színt is, amely alatt egyedileg épített eszközök is találhatók, például motorra szerelt szalagfűrész, egy kissé rakoncátlan stabilmotor, vagy egy Rigából eszkábált motorfűrész. Utóbbit a kitalálója nem fejezte be, s nem is lett volna működőképes, mert a lánc nem úgy forgott volna, ahogyan azt az ötletgazda megálmodta. Itt rendeztek be egy kis kovácsműhelyet a néhány hete egy patakban talált kovácsszerszámokból, illetve még egy transzmissziós fúrógép és egy pénzverdei prés is megtalálható.

A motorkerékpárok között itt van a sivatagi, a sítalpas, illetve világháborús veteránok, valamint a magyar hadseregben rendszeresített MZ-k több generációja is, ezek mind futármotorok voltak. A legutolsókat tavaly selejtezték le, és nincs helyettük más. Hozzátette, az orosz–ukrán háborúban sem használnak motorokat a szemben álló felek. A kiállításban idén három Harley Davidson található, jövőre, a márka 120. születésnapjára viszont 5–10 példányt szeretnének kiállítani.