Mint az Vince István mecénástól megtudtuk, a hat napos alkotó tábor ismételten sikeresnek bizonyult, bár a hét rendkívüli forrósággal telt el, de ez egyáltalán nem befolyásolta az alkotók munkakedvét. Igaz, az elfogyasztott folyadék mennyiségével, a művésztelepnek otthont adó parasztház udvarának árnyat adó fáinak sikerült elfogadhatóbbá tenni az ott tartózkodást.

Vince István/Beküldött fotó

Az alkotók sok színűsége ismételten megmutatkozott az alkalmazott technikákban, a téma választásban. Van olyan művész aki minden évben új kihívást talál a bükkszéki környezetben és miliőben, s rendszeresen visszatér a községbe. Idén is a kísérletezések jellemezték a telepi munkát.

A most született alkotások színvonala és minősége ismételten bizonyította, hogy a résztvevő Barcsai és Munkácsi díjakkal is elismert művészek megtalálják helyüket a településen, ahová többen sokadik alkalommal tértek vissza. Csetneki József művésztanár és Baksai József Munkácsi díjas, Wróbel Péter Barcsai díjas művészek a kezdetektől részt vesznek a telepi munkában, s évről évre új arcok is feltűnnek a csapatban. Ez alkalommal a fiatal, tehetséges Mányoki Ádám, Barcsi díjas képzőművész társult a művészekhez.

Vince István/Beküldött fotó

A munkával töltött napok végén most sem hiányozhatott a közös főzések élménye és késő estig tartó beszélgetések, főleg művészetről, világlátásról, a jövőbe tekintésről.

A hét során a volt alkalmuk kikapcsolódásként a Bükkszékfürdő meglátogatására, megmártóztak a kellemes, selymes Salvus vízben.

Az egy heti munkát lezáró kiállítást a szombatra előre jelzett rossz időjárás miatt péntek délután tartották meg, ahol szép számban jelentek meg a szinte már törzsvendégeknek számító helybéli és környékbeli, főleg egri érdeklődők.

Vince István/Beküldött fotó

A Bükkszék Művésztelep eddigi művészalkotói részvételével szeretnének ismét egy nagy, közös kiállítást szervezni Egerben, immár harmadik alkalommal. A tervezett tárlatot várhatóan októberben tekintheti meg a közönség.