A sajtótájékoztatón a nyugati elkerülő út építésének műszaki tartalmát Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója ismertette.

– A beruházás során elvégzik a tizenhat éve megépített, a 2406 jelű úttól tartó nyugati elkerülő út felújítását 2986 méteren, továbbá a felújított út folytatásaként 1539 méter hosszon épül új útszakasz, egészen a 3-as számú főútig, melyhez körforgalommal csatlakozik. Az új szakaszon ezzel együtt összesen három körforgalom épül. Egyik a már említett kétszer két sávos 3-as főút, a 3203 jelű út és az elkerülő út turbó körforgalmú csomópontja. A másik a 3-as főúttól északra tervezett belterületi utaknak ad csatlakozási lehetőséget, a harmadik pedig a Déli Külhatár utat és a 3203 jelű utat csatlakoztatja be a 3-as főútra. Két patakhíd is épül, egy 12 méter támaszközű híd a Tarján-patak felett, és egy 15 méter támaszközű a Gyöngyös-patak felett. A projekt során felújítják továbbá a 3-as főúton található Nagy-patak hidat, amelyen szigetelés- és burkolatcserét hajtanak végre. Kijavítják a felső szerkezetet, új szegélyeket építenek be.

Az elkerülő út koronaszélessége jellemzően jellemzően tíz méter, útburkolat-szélessége hét és fél méter lesz. Megépül két keresztező földút a Gyöngyös-rédei víztározó déli részénél 182 méter hosszban, valamint két párhuzamos földút 325 méteren. A munka nagyságát mutatja, hogy 6500 köbméter aszfaltpálya-szerkezet épül. A növényzet pótlására százhúsz fát és 8500 cserjét ültetünk a munkák végeztével. A gyöngyösiek nyugalmát 1330 négyzetméternyi zajvédő fal emelése biztosítja majd – részletezte Pántya József.

A projekt részeként hónapok óta ütemesen zajlik a gyöngyösi belterületi utak felújítása. A munkálatok során már elkészült a a Petőfi Sándor utca, illetve a Damjanich János utca egy szakasza, megújul továbbá a Vachott Sándor, a Szent Bertalan, a Kossuth Lajos és a Vasút utca. A Damjanich, a Deák és a Vachott utcák találkozásánál új körforgalmú csomópont létesül, a felújítás által érintett szakaszokon buszöblöket, parkolóhelyeket és gyalogátkelőhelyeket alakítottak, illetve alakítanak ki.