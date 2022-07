Magyarország kormánya 2017 végén kormányhatározatban döntött az Európa-szerte népszerű nyaralóhajózás meghonosításáról. Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a tavalyi szezonnyitón úgy fogalmazott, a Mahart Zrt. által létrehozott nyaralóhajó-program, a kedvtelési célú belvízi hajózás egy újabb turisztikai lehetőség, amely szállást is nyújtó, lassú járású motoros hajókon teszi lehetővé az önálló nyaralást. A vízi járműveket két éve vetették be először, s bár a koronavírus-járvány nagymértékben befolyásolta a szezont, már akkor sem volt ok a panaszra.