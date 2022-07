Ez turisztikai és árvízvédelmi szempontból is fontos lenne, az idei aszályos nyár pedig újra ráirányította a figyelmet a hazai vízgazdálkodás átgondolására. Eged Istvánt, Pétervására polgármesterét megkérdeztük, van-e remény a tározó megvalósítására?

– A hatvanas évek óta számos terv készült erre, ám pénzhiány miatt mindig elodázták a megépítését. Én bizakodó vagyok, soha nem adtam fel a reményt, hogy egyszer megvalósulhat a beruházás - mondta el portálunknak. - Azért is optimista vagyok, mert a város hosszú távú fejlesztési céljai közé tartozó ipari park tervezése során vízügyi szakemberek is felkerestek bennünket, hogy egyeztessünk a területről. Ennek hátterében az áll, hogy újra hozzáláttak a tározó megvalósításához szükséges tanulmányok elkészítéséhez. Mivel óriási beruházásról lenne szó, amely érintené a környező településeket is, minden bizonnyal hosszabb távú tervezési folyamatról van szó, és a források előteremtése is sem egyszerű a jelenlegi gazdasági helyzetben.