Mangó Gabriella, arra is felhívja a figyelmet, hogy bár a mostani alvariánsok enyhébb lefolyású betegséget okoznak, a fertőzés nem ad hosszú távú védettséget.

Akár havonta összeszedhető újra a covid, ezért, ha valakinek a fenti tünetei jelentkeznek, és mostanában covidos volt, ne bízza el magát, mert lehet, hogy újra fertőzött. Nagyobb problémát jelent ennél az akár enyhe covid utáni fokozott trombózis készség, amely akár hat hónapig is fennállhat. Tehát, még ha egy enyhébb tünetekkel lezajlott covidja is volt valakinek, de feszül a lábszára, vagy hirtelen köhögni kezd, szúr az oldala, ingadozóvá válik a pulzusa és vérnyomása, netán véres lesz a köpete, az lehet, hogy egy trombózis vagy tüdőembólia része. Ebben a hat hónapban a stroke előfordulása is magasabb lehet, és a fentiek sajnos a fiatalokat is érintik. Éppen ezért, aki ilyen tüneteket észlel magán, ne hezitáljon, azonnal menjen be a sürgősségire – tanácsolja.