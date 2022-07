Az Eszterházy téren rengeteg fiatal gyűlt össze izgatottan, hogy megtudja, melyik egyetemre vagy főiskolára vették fel. A ponthatárokat este nyolc órától tették közzé az óriási LED-kivetítőn, az izgatott megjelenteket addig is zenés és egyéb programok várták. Mindemellett számos kitelepült kereskedelmi egység is színesítette az eseményt. Jelen volt a helyszínen a Bodega Bisztró is, amelynek munkatársai hamburgerrel, popcornnal, nachossal, sörrel, üdítővel és persze az eszterházys borokkal is készültek.

Nyolc órához közeledve egyre feszültebbé vált a légkör, s amikor nyilvánosságra hozták a ponthatárokat, minden szempár a hatalmas kivetítőre tapadt. Amint elhangzottak a felvételi mutatók, többen örömkönnyekben, vagy ujjongásban törtek ki a pozitív hír láttán. A diákok – a már korábban jól bevált gyakorlat szerint – SMS-ben is közvetlen értesítést kaptak, ezzel párhuzamosan a felvi.hu oldalon is tájékozódhattak a ponthatárokról.