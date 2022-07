– A teljes út ütemezetten jelenik meg, a legnagyobb eredményt a teljes, tervezés alatt álló útszakaszok megépítésével lehetne elérni. Azonban a három szakasz közül a legjelentősebb tehermentesítő hatása a Keleti elkerülő M25 autóút és a 25-ös főút közötti, Eger keleti elkerülő útszakasznak van. Így a rendelkezésre álló források nagyságától függően ezt célszerű első ütemben megépíteni, majd a két főút összekötését, ezt követően a felnémeti elkerülő szakasz Tárkányi útig tartó részét, majd a Tárkányi út és 25-ös főút közötti szakaszt – ismertették az ütemezést.

Kiértékelték a kérdőívet is - Arról is tájékoztatták lapunkat, hogy a preferenciafeltáró kérdőívet kitöltők közül a legtöbben azt várják tehermentesítő úttól, hogy csökkenjen a városban a belső és az átmenő forgalom, kisebb legyen a zaj- és légszennyezés, valamint nyugalmasabbak legyenek a várost keresztülszelő főút körüli területek. A legtöbben pedig attól tartottak, hogy ha az elkerülő túl messze épül meg a várostól, akkor nem lesz érdemi forgalomcsökkenés. – A közelmúltban lezárult kérdőív eredményeit kiértékelve megállapítható, hogy az érintett, keleti városrészek lakói lényegesen negatívabban értékelik a belső nyomvonalat, mint a többi városrész lakói. A Tetemvár, Vécseyvölgy és Bikalegelő, az Almagyar, Tihamér és Merengő városrészekből közel 500 válasz érkezett. A többi városrészben lakók kiegyensúlyozottabban értékelték mindkét nyomvonalat. A külső nyomvonallal kapcsolatban leírt szabadon fogalmazott vélemények közül a leggyakrabban megjelenő az volt, hogy a nyomvonal a városból túl nagy kerülő lenne, ezért Eger forgalmára nézve nem lenne valódi forgalomcsillapító hatása. A belső nyomvonallal kapcsolatban több mint kettőszáz résztvevő leírta, hogy attól fél, hogy a most csöndes lakóterületeken komoly zajterhelést és forgalomnövekedést okozna. Több mint hatvanan leírták, hogy ami ilyen közel fut a városhoz, az véleményük szerint nem is tekinthető elkerülő útnak.