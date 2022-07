Egy hónapig látható a premontrei rendről szóló kiállítás Hatvanban, amelyet kedden mutattak be a Kossuth téren a Szent Adalbert-templom mellett.

A kültéri tablókból álló kiállítás Szent Norbert, a rend XII. századi alapítójának eszmeiségét, idézeteit jeleníti meg a rend mai tajainak ábrázolásával.

A kiállítás megnyitóján Szinyei András hatvani alpolgármester elmondta, Magyarországon a ferencesek és domonkosok előfutárának számító premontrei rend nagyon jelentős egyházi szervezet volt, azonban a történelem viharai jelentősen befolyásolták a rend működését. Hatvanban rendházuk és apátságuk volt, s a török hódoltság előtti időkben meghatározó volt a jelenlétük. A törökök megjelenésekor a rend elhagyta Hatvant, az értékes irattárukat is magukkal vitték Franciaországba, ami később teljesen megsemmisült. Így semmilyen írásos emlék nem maradt arról a háromszázötven évről, amit a hiteles helyként is működő településen, Hatvanban töltöttek.

– A premontrei rendnek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Zsigmond király 1406-ban mezővárosi rangra emelte Hatvant, így nekünk az utókornak kötelességünk emlékezni a premontreiekre – zárta gondolatait az alpolgármester.

A premontrei rend gödöllői apátságának apátja, Balogh Péter Piusz az eseményen elmondta, hogy a mostani kiállítás a rend 2021-es évfordulójához köthető. A vándorkiállítás kültéri tablói már bemutatkoztak azokon a településeken, ahol valaha templomai és közösségei működtek az egyházi rendnek.

– A kiállítás Szent Norbert személyét és eszmeiségét eleveníti fel, hiszen ő volt az aki meghatározta a rend elindulását és további fennmaradását, és meghatározó mai is, hiszen a rendnek ma is helye van az egyházon belül. Ma az országban lelkipásztorkodással és óvodák, iskolák fenntartásával foglalkozik a rend, aminek férfi és női szerzetesei is vannak. Mindez nem csak egyházi, hanem társadalmi szempontból is fontos – emelte ki az apát.