Évek óta problémás az eléggé forgalmas út állapota, és a környékbelieknek kezd elfogyni a türelme. Van, ahol egymást érik a kisebb-nagyobb „kráterek”, amiket már kikerülni is alig lehet. Az Istenmezeje-Erdőkövesd útvonalon egy előzés is komolyan megterhelheti a gépkocsik futóművét, tekintve az útszéli hibákat, kátyúkat.

Egy környékbeli autószerelőtől megtudtuk, hogy az utóbbi időben rengeteg rugótöréssel találkozik − amihez hozzájárul a kocsik évjárata is −, emellett pedig nem ritkák a gömbfejhibák, amelyek kopása miatt teljesen szét is eshet a futómű. Kiemelte még a lengőkarokkal-, illetve a kormányművekkel kapcsolatos problémákat, amelyeknek javítása időigényes és anyagilag is érezhető. Portálunknak elárulta, hogy az autószerelői szakmában dolgozó kollégái mind hasonlóakat tapasztalnak és a rengeteg meghibásodott autó miatt van, hogy több hetet kell várni egy-egy munka elvégzésére.

Képünk illusztráció

Forrás: Shutterstock

Ugyan pár hete elkezdődött a Pétervására, Kossuth Lajos út egy részének kátyúzása, de néhány méter és nap után abba maradtak a munkálatok. Felkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, hogy választ kapjunk többek között arra a kérdésre, vajon mikorra várható a korrekciók befejezése.

Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezetőtől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy folyamatosan, ütemezetten zajlik a munka, miközben nemcsak a pétervásárai, hanem a Magyar Közút kezelésébe tartozó több száz kilométernyi hálózat üzemeltetési és fenntartási feladatait is ellátják. A Kossuth Lajos úton az előzetes tervek szerint augusztusban lesz lehetőségük lokális burkolatjavítási munkákat végezni. Ugyanakkor nemcsak ott, hanem a 2305-ös jelű Pétervására-Zabar összekötő út teljes szakaszán elvégezik majd az ilyen jellegű beavatkozásokat.

Kiemelte: a kátyúzási munkák is tervezést igényelnek, így első körben a felmérési, előkészítési munkák zajlanak, melynek egyik része az, hogy a felhasználandó aszfaltmennyiségekhez kijelölik a javítandó felületeket. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a javítási munkák azonnal el is indulnak, de elengedhetetlen a tervezéshez.

A 2305-ös úton a rendelkezésünkre álló források erejéig igyekszünk mindent megtenni azért, hogy az ott közlekedők ezt a szakaszt biztonsággal használhassák.

Egyébként nincs tudomásunk arról, hogy az elmúlt években jelentősebb baleset, káresemény történt volna ezen az úton. Ugyanakkor tény, hogy a szakasz teljes körű felújításra szorul, de ezek a folyamatok külön hazai vagy európai uniós forrásokból valósulhatnak meg. Rossz hír, hogy a tárgyalt összekötő út az idei, jóváhagyott útfelújítási programokban sajnos nem szerepel − részletezte a kommunikációs osztlyvezető, hozzátéve, hogy a Magyar Közútjavaslatokat tehet és tett is az illetékes szaktárcáknál a felújítási munkákra vonatkozóan. Azonban a beruházásokat külön erre a célra indított programokon keresztül, elrendelés alapján és az ahhoz szükséges források biztosítását követően indíthatják csak el. A szükséges lokális javítási munkák pedig folyamatosak és azok is maradnak.



A témával kapcsolatos bejelentéseket, észrevételeket, panaszokat a Közút weboldalán lehet bejelenteni. Nem csak az útburkolattal kapcsolatosan, hanem például ha a közlekedést akadályozó élő állatot, veszélyes tárgyat vagy sárfolyást, vízmegállást, szennyeződést látunk az úttesten. A Magyar Közút rövidesen orvosolni fogja a problémát.

Tartanak az úttól a környékbeliek - Megkérdeztük a tárgyalt útszakaszon rendszeresen közlekedő autósokat, hogy milyen gyakran tapasztalnak meghibásodást és mennyire érzik veszélyesnek az utat. A válaszokat hallva egyértelmű volt az elkeseredés és felháborodás, többen azt is kiemelték, hogy nem érdemes új, valamint műszakilag jó kocsit venniük, mert az rövid időn belül úgyis tönkremegy. Mint mondták, az esős napokon még inkább nő a veszély, mert nem minden kátyúnak tudják a mélységét, így csak akkor ülnek kocsiba, ha nagyon muszáj. Egyik megkérdezettünk arról számolt be, hogy egy kiadós záport követően közlekedett, majd talált bele egy vízzel teli kráterbe és emiatt a mai napig „félrehúz” a kocsija, amit ezideáig egy autószerelő sem tudott az eredeti műszaki állapotába visszaállítani. Az említett jármű egy terepjáró.

A közelmúltban írtuk meg, hogy egy másik, balesetveszélyes útszakasz is biztonságosabb lesz hamarosan. A 21-es út és az M3-as autópálya hatvani csomópontjában elkezdődött a forgalomirányító fények kiépítése. A beruházással a 21-es főút egyik leginkább balesetveszélyes gócpontja válhat biztonságosabbá.