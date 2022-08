Dr. Nagy Lajos tanulmányokat idézve kifejtette, az ország 11 milliárd tonnányi földtani szénvagyonnal rendelkezik, ebből 3-4 milliárd kitermelhető. A politika meg sem kérdezte a bányászati szakembereket, akik tisztább szénerőművi technológiákat javasoltak. Tudták, hogy úgy drágább volna a termelés, de az a mostani árak alatt maradna. A legolcsóbb energiáról szóló mondás (az, amit nem fogyasztunk el) azt mondta, az a legdrágább energia, amit nem termelünk meg. Úgy véle: "mára környezetbarát lett a szén, zöldenergia lett az atom."

Kritikaként megfogalmazta, hogy a bányászat újraindításáról úgy beszélnek, mintha egy gombot kellene megnyomni a gyártósoron. Harminc év eltelt azóta, hogy a bányászat befejeződött, az akkori, erejük teljében lévő emberek már nem fognak a tárnákba dolgozni. Ide nem is elég 180 órás OKJ-s képzés, az szakmunkást adhat, vájárt nem. A bánya nem játék, komoly veszélyeket rejt.

Dr. Nagy Lajos az ünnepről elmondta, 1989 óta immáron kétszer ünnepelhetnek évente a bányászok, hiszen a hagyományos Borbála napot is újra megtartják. Egercsehiben is megemlékeznek az ember feletti munkát végzőkről és azokról a fiúkról, férjekről, apákról, nagyapákról, akik életüket adták a bányában, családjuk mély fájdalmára. Az önkormányzat is őrzi a hagyományt, hiszen a falunapot közel tartják a hagyományos bányásznaphoz, ilyenkor megelevenednek a régi események, a közös ünnep hangulata.

Az ünnepség után a jubiláló szakszervezeti tagok vehettek át emléket, délben pedig közös ebéd után a sörkertben kezdődtek a programok. Gyerekműsort adott a Móka Duó, zenélt Sztaniszláv László, fellépett a Fiesta együttes, majd a Vigadó Band. Tombolahúzás után utcabál kezdődött.