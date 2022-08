Sok fiatal felnőttnek megdobban a szíve, az Egrix vagy az Más klub későbbi Egal Cult Club hallattán, a 2011-ig működő szórakozóhelyek nem csak bulikkal várták a fiatalokat, hanem rengeteg kulturális és sportprogrammal. Az Egrix nem csak kocsmaként működött, az épület együttes extrém sportpályát is megában foglalt, ahol rendszeresen tartottak versenyeket is, mint ahogy a 11 évvel ezelőtti videónkon is látszik.

Az elmúlt évtizedben volt némi remény, hogy újraéled a két szórakozóhely, azonban azóta is csak a gaz nő az udvaron, ráadásul az Egrix nagy része 2018-ban a tűz martalékává vált.