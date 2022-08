Sok év szünet után tavaly rendeztek újra szüreti felvonulást a településen. Csakúgy, mint az elmúlt évben, idén augusztus 20-án is a gyöngyöstarjáni és a környező településekről érkezett, népi öltözetet viselő lovasok haladtak az ünneplők élén. Őket a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület követte gazdagon díszített szőlő-, illetve szalaggúlával. A szalagok végeit tartva kisgyermekek vonultak a menetben. A sorban a Gyöngyöstarjáni Pávakör Egyesület következett, őket a Nagyik és Unokák Énekkar követte. Valamennyien helyi népviseletbe öltözötten, énekszó mellett kínálták borral, szőlővel a nézőközönséget. Felvonult a település önkormányzata, s a délutáni Tarjáni Szüretkezdő Vigasság fellépői közül a gyöngyösi BlackJam Sportegyesület Hip Hop Tánciskola is. A helyi tűzoltó egyesület járművét nemzeti színű lobogókkal feldíszített traktorok követték. A négy régi Dutra és a modern John Deere traktor zárta a menetet, amelyet több érdeklődő körbekísért a településen.

Forrás: Czímer Tamás/HMH

A felvonulás után azon melegében a színpadon termettek a gyöngyösi hip-hop táncosok, s a közönség nagy megelégedésére mutatták be produkciójukat. A délután zenei kínálatából a sztárvendégek sem hiányoztak, Gáspár Laci és Gergely Róbert is a publikum elé lépett, továbbá zenélt a Lilin Akusztik Zenekar, Mr. Rick, a Cozombolis trió is. A koncertek után utcabálon táncolhattak a vigasságra látogatók, a talpalávalóról Babus Dávid gondoskodott.