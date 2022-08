Egyik olvasónk hívta fel a figyelmet arra, hogy a Facebookon közzétett fotók tanúsága szerint gyakorlatilag eltűnt a víz a Heves megyeiek által is kedvelt kirándulóhelyek közelében lévő Lázbérci-víztározóból. Legalábbis, ha a dédesi oldal felől nézzük:

Így néz ki most, 2022. augusztus közepén a víztározó területe a dédesi oldalon

Korábban, 2021 októberében, a tó másik oldalán ilyen festői látvány tárult az elé, aki erre vette útját:

2021 őszén még minden békés, nem is sejtettük, hogy alig egy évvel később itt egy csepp víz sem lesz

Ahogy arról már többször beszámoltunk, rendkívül aszályos év az idei. Több patakunk, így a Tarna is kiszáradóban, de a megyeszékhelyen átfolyó Eger patak is igencsak alacsony vízszintet mutat. A hétvégén többször is volt figyelmeztetés, riasztás zivatar miatt. A száraz tározómedret elnézve minden csepje kincs lenne az esőnek.