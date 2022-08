Ajándék meseolvasást kapnak augusztus utolsó napján az egri Kertvárosi Óvoda gyermekei.

– Ez már a harmadik ilyen alkalom lesz. Olyan időszakot kell most átélnünk, amiben kiemelt fontosságú a biztonság, a biztonságtudat. Mi más adhat még olyan pluszt gyermekinknek, mint a közös meseolvasás élménye. Kiemelten fontos, hogy a család egy olyan védőbástyát építsen, amin ez a sok rossz nem jut át és biztonságban érezhetik magukat gyermekeink – mondta Stiller Tamás az Ovikert Program ötletgazdája.

– Lux Ádám Jászai Mari-díjas, Érdemes művésszel évek óta tartó barátságom nagy segítség ebben a küldetésben. Ki más lehetne erre alkalmasabb, mint aki már annyiféle szerepet eljátszott és megszámlálhatatlan karakter bőrébe bújt már bele. Az előző kettő is nagyon jól sikerült, bízom a kis közönség hálájában most is – tette hozzá Stiller Tamás.