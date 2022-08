Heves megyében kétszáz foglalkoztatóval kötöttek szerződést a járási hivatalok, a munkáltatók összesen nyolcszáz fiatalnak biztosítanak állást, derül ki a Heves Megyei Kormányhivatal tájékoztatásából.

A diákmunkaprogramra 16-25 év közötti, nappali tagozaton tanuló, munkaviszonyban nem álló, vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkező diákok regisztrálhatnak. A foglalkoztatásukhoz önkormányzatok és a mezőgazdaságban, turizmusban, vendéglátásban működő vállalkozások kérhetnek támogatást. Mivel a 25 év alattiak munkavégzése már szja-mentes, ezért az előző évekhez képest több pénz maradhat a nyári szünetben dolgozó fiatalok zsebében.

– A programban résztvevő Heves megyei diákok több mint felét az önkormányzatok foglalkoztatják, a helyhatóságok különösen az egri és a hevesi járásokban pótolják fiatalokkal a szabadságon lévő állandó munkaerőt. A turizmus és vendéglátás területén 270 diák dolgozik, közülük 178-an az egri járásban. A mezőgazdaságban 14-en helyezkedtek el – közölte a Heves Megyei Kormányhivatal.

Dormándon az államilag támogatott diákmunka program kezdete óta dolgoznak tanulók a szünidőben.

– Az utóbbi években általában négy-hat diáknak tudtunk munkalehetőséget biztosítani, ezen a nyáron négyen dolgoznak az önkormányzatnál. Napi négy órában foglalkoztatjuk őket – mondta el portálunknak Rajna Kálmán, Dormánd polgármestere.

A fiatalok kiveszik a részüket a falunapok előkészítéséből, takarítási munkálatokat és adminisztratív feladatokat is ellátnak. Van, hogy meghívókat készítenek, máskor a települést szépítik például korlátfestéssel. Jól elvégzik a kiadott feladatokat, elégedett vagyok a munkájukkal – jegyezte meg a polgármester.

Rajna Kálmán hozzátette, bízik benne, hogy jövőre is lesz lehetőség diákokat foglalkoztatni, hiszen az igény megvan rá, ebben az évben is többen jelentkeztek hozzájuk, mint ahány helyet biztosítani tudtak.

Az aldebrői önkormányzatnál is több éve dolgoznak tanulók nyaranta. A helyi, 16 éves Bózsár Balázs János portálunknak elmondta, most először vállalt diákmunkát, és az egy hónap alatt főleg közösségi feladatokat látott el. Volt, amikor növényeket locsolt, máskor szemetet szedett, vagy ha épp a járdára hullottak a fák virágai, akkor azokat takarította össze.

– Élveztem a munkát, mert már reggel 6-kor kezdtem, és mivel 4 órában dolgoztam, délelőtt már végeztem is. Így nem a nagy melegben kellett ellátnom a kiadott feladatokat, és a nap hátralevő részében még bőven jutott időm a pihenésre is. Azért is tetszett, mert csak egy hónap telt el a nyári szünetből, nem dolgoztam végig – osztotta meg tapasztalatait a heollal Bózsár Balázs János. Mint mondta, a pénz mindenkinek jól jön, ő is ezért állt munkába, s a megkeresett összeget magára költi majd, megvesz néhány olyan dolgot, amit már korábban kinézett. Hozzátette, jó érzéssel tölti el, hogy saját maga gyűjtötte össze a vágyott tárgyakra való pénzt, s nem kellett a szüleitől kérnie.