A pad kihelyezése néhány napja fejeződött be. A fedett építményen akár nyolcan is helyet tudnak foglalni. Kivilágítást is kapott, így esténként is jól látható, sőt térfigyelő kamera is őrzi az új közösségi találkozási pont biztonságát. Az eszköz energiaellátását napelemek biztosítják. Az alumíniumvázas, wifi-s szerkezet két vezeték nélküli és két USB-töltővel is rendelkezik. Emellett a hatvani okospad mutatja az aktuális hőmérsékletet, az UV-szintet, a páratartalmat, a légnyomást. Mindez közel négy és fél millió forintjába került a hatvani lakosoknak, ugyanis a beruházás a város közösségi költségvetéséből valósult meg.

Mint ismert, ebben az esztendőben százmillió forintot különített el arra a város, hogy a lakosok véleménye alapján rangsorolt fejlesztéseket valósítsák meg. Horváth Richárd polgármester korábban elmondta, hogy idén a tavalyi öt helyett kilenc létesítményt építhetnek meg a lakossági szavazatok alapján, melyek közül a most elkészült okospad az első.

kepala: Az okospadon lehet pihenni, olvasni, társalogni Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap