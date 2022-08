Ma reggel nyolc órakor próbáltunk ügyeket intézni Egerben a NEXT MVM Energiakereskedelmi Zrt. Agria Parkban lévő ügyfélszolgálati irodájában. Több mint egy hete sikerült online időpontot foglalni, így a tömegben várakozás nélkül bejuthattunk. Elmondható, hogy már reggel nyolckor legalább 60-70 ember állt sorban.

Ottjártunkkor a biztonsági őr és az iroda egyik alkalmazottja nehezen tudták kordában tartani az indulatokat. Az idősebbek főként a gáz- és villanyóráik mérőállását szeretnék bediktálni, mivel erre, úgy tudtuk, augusztus 5-ig van lehetőség. (Azóta jött a hír, hogy augusztus 15-ig biztosít lehetőséget ügyfeleinek a mérőállások bediktálására az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.) Arról is sokan érdeklődnének, hogy érdemes-e átállni az általány-fizetésre, vagy továbbra is havonta diktálják a fogyasztást.

Jómagam arról szerettem volna nyilatkozni, vegyék nyilvántartásba, hogy társasházban élünk, egy többgenerációs régi építésű családi házban, ahol közös mérőórákat használunk gázra, áramra is. Hiába vittem az iratokat, s hivatkoztam a sajtóban ezzel kapcsolatban megjelent hírekre, nem sikerült megoldani az ügyet. Az ügyintéző hölgy arról tájékoztatott, hogy ezzel kapcsolatban még nem kaptak semmilyen információt, utasítást, így nem tud segíteni.

Arra a kérdésre, hogy akkor mi a további teendő, azt javasolta, kérjek újra online időpontot. Arra is legalább egy-két hetet várni kell, de van esély arra, hogy akkorra talán többet tudnak mondani.

Megtudtuk azt is, hogy hétfőn még este kilenc órakor is várakoztak az ügyfelek, ma reggel már hét órakor sokan álltak sorba.

Tapasztalataink alapján azt tanácsoljuk, hogy próbálják meg online, vagy telefonon intézni az ügyeiket, bediktálni a mérőállásokat. Mindkettőhöz idő és türelem kell, de mindenképp gyorsabb, mint a személyes ügyintézés. Azok az idős emberek, akik nem használnak internetet, kérjenek segítséget fiatalabb rokonaiktól, vagy a helyi hivatalban.