Ez az üzlet az áruházlánc első klímasemleges módon üzemeltethető ingatlana, a vármegyeszékhely első ALDI-áruháza. A nyolcadik alkalommal megrendezett StarStore zsűrije az egri ALDI-nak ítélte Az Év Diszkont Üzlete címet – olvasható a vállalat pénteki sajtóközleményében.

Mint írják, egyedi építészeti és épületgépészeti megoldások, modern látványpékség, folyamatosan alacsony árakon, többségében magyar forrásból – köztük Eger környéki beszállítóktól – érkező termékek, színvonalas kiszolgálás, kiemelkedő méretű árusítótér jellemzi az ALDI első üzletét Egerben. Ez a vállalat első üzlete Heves vármegye székhelyén, amely 1450 négyzetméteres árusítóterületének köszönhetően az ország egyik legnagyobb alapterületű eladóterével rendelkezik az ALDI üzlethálózatán belül. Országos elsőséget mondhat magának az áruház azért is, mert az alkalmazott hűtési-fűtési megoldásoknak és a zöldáram használatának köszönhetően ez az első klímasemleges módon üzemeltethető élelmiszer-kiskereskedelmi ingatlan az ALDI üzletei között.

Az üzlet egyik újdonsága, hogy az ALDI hazai hálózatában először alkalmazott megvilágított feszített ponyvával ellátott előtetőt. Az áruház egyedi méretei a szokásos négyfolyosós elrendezés helyett hatfolyosós kialakítást tettek lehetővé. Ennek megfelelően a zöldség-gyümölcs felépítmény sem a hagyományos, blokk-kialakítású, hanem egy L-alakú bútorzatot építettek be, középen egy szigettel – így még áttekinthetőbb a kínálat, több vásárló fér el a pultok mellett, és még kényelmesebb a vásárlás. A vásárlók csaknem 120 zöldségből és gyümölcsből választhatnak, amelynek nagy része magyar forrásból érkezik. Az áruházban modern, üvegajtókkal ellátott húshűtőket és olyan új tervezésű pékségbútorzatot alakított ki a vállalat, amely önzáródó ajtóval ellátott rekeszt nyújt minden egyes pékárunak. Az ALDI ezzel is a higiénikus és biztonságos vásárlást segíti. A látványpékség 50 féle frissen, helyben sütött kenyérrel, illetve édes és sós pékáruval – köztük számos laktóz- és gluténmentes termékkel – várja a vásárlókat. A hűtőpultokban több mint 40 különböző Kokárdás saját márkás tej- és hústermék található, amelyek kizárólag magyar alapanyagból, hazai feldolgozásban készülnek, így beszerzésüknek és szállításuknak is alacsonyabb a karbonlábnyoma.

Első klímasemleges ALDI-üzlet Magyarországon

Az új üzlet nem csupán mérete, hanem egyedi zöld megoldásai miatt is kiemelkedő: az ALDI az egész ország területén először ennél az áruházánál alkalmazza legújabb, modern és komplex hűtés-fűtés rendszerét. Ennél a rendszernél egyetlen hűtéstechnikai megoldás biztosítja télen-nyáron az eladótér, a szociális helyiségek és a raktár megfelelő hőmérsékletét, valamint az árucikkek hűtését, amely télen az áruhűtés hulladékhőjének felhasználásával fűti az épületet. Az ingatlan hűtéstechnikai rendszere, illetve az eladótéren belül a hűtőládák is klímasemleges hűtőközeggel üzemelnek, továbbá az épület energiaigényét 100 százalákban Magyarországon előállított zöldáram biztosítja. Így az Egerben nyíló új ALDI-áruház – az élelmiszerlánc magyar hálózatának első üzleteként – klímasemleges módon üzemeltethető.

Rangos szakmai elismerés az ALDI egri áruházának

Az áruházlánc „Az első ALDI üzlet Egerben – a legek áruháza” című pályázatával indult a Trade Magazin által 8. alkalommal megszervezett StarStore – Az Év Kereskedője 2022 versenyen. A szakmai zsűri az ALDI pályázatát találta a legjobbnak a diszkont kategóriában és a vállalatnak ítélte „Az Év Diszkont Üzlete” díjat.

– Számunkra nagyon fontos visszajelzés, hogy az ALDI kapta „Az Év Diszkont Üzlete” díjat. Igazolja hálózatfejlesztési stratégiánk helyességét, a vásárlóknak pedig egyértelmű megerősítés mindennapi döntésükben, amikor hozzánk térnek be. Magyarországi hálózatunkon belül számos elsőséget mondhat magáénak az egri üzletünk, amely klímasemleges módon, alacsony energiaköltséggel üzemel. Ezzel nem csupán a fenntarthatóság terén léptünk előre, hanem biztosítjuk, hogy a növekvő energiaárak mellett is alacsony üzemeltetési költségeket érjünk el, így még több árelőnyt tudunk majd vásárlóinknak biztosítani – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.