A konferencián együttműködési megállapodást kötött az alapítvány az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel, az Állatorvostudományi Egyetemmel és a Soproni Egyetemmel - ezzel ismerve el az intézményekben folyó munkát. Egyetemünket az eseményen Dr. Csáfor Hajnalka oktatási rektorhelyettes képviselte, aki az aláírást követő pódiumbeszélgetésen elmondta, az intézmény fontos, évtizedes küldetése, hogy családbarát szellemiséget képviseljen, ez a katolikus egyetemmé válással tovább erősödött. Kiemelte: az egyetemen Családbarát Programiroda működik, fontos szerepet tölt be a Kortárssegítő és Mentálhigiénés Tanácsadó Iroda, de a hallgatók, oktatók, dolgozók fordulhatnak a Pszichológia Intézet munkatársaihoz is. Hozzátette: számos programlehetőséggel találkozhatnak az egyetem polgárai egyebek között a Házasság hetén, a mindennapokban pedig baba-mama szoba, vagy éppen gyermekfoglalkoztató sarok várja a kisgyermekes hallgatókat. A rektorhelyettes kifejtette: hallgató- és családbarát egyetem az Eszterházy, ahol ismerik a hallgatókat, segítenek a problémáikon, s nemcsak a dolgozók, de családtagjaik is igénybevehetik az egyetem nyújtotta kedvezményeket és szolgálatásokat.