A vis maior pályázatból a mostani károk legalább hatvan-hetven százaléka finanszírozható, de a temetőben már 2018-ban is kidőlt egy fal. Az önkormányzat tájékoztatása szerint most is több rész problémás, gyakorlatilag az egész sírkert területén vannak rossz állapotú szakaszok. Mint beszámoltunk tavaly is végeztek helyreállítási munkálatokat, Minczér Gábor pedig néhány hete azt mondta, a számítások szerint a teljes helyreállítás legalább 100 millió forint lenne.