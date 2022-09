A bábműsort követően vadászkutya-bemutatón ismerkedhettek a gyerekek és szüleik az ebekkel. A vadászok hű segítőinek megismerése után hallható volt a jellegzetes vadászhangszer, a kürt is, a Koronauradalmi Vadászkürt Együttes koncertje révén. A rendezvényre látogatók az ebek mellett más állatokat is megcsodálhattak, hiszen a kora délután kezdődött madársuliban a szárnyasok életébe lehetett bepillantást nyerni. Igazi különlegesség volt a Magyar Vadászgörény Klub részvétele az eseményen, de képviseltette magát a Bükki Nemzeti Park is. A nap folyamán a gyerekek lézervadászaton vehettek részt, de a népi játszótéren és kézműves foglalkozáson is próbára tehették ügyességüket. Délután színpadra lépett a Dalvarázs gyerekkórus, amelyet Lola akusztikus koncertje követett.