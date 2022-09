Péntek

Eger Közös szurkolás a régi Kertmoziban, Németország - Magyarország meccset 20-45-től közvetítik.

Eger Délután 3 órától a Nemzedékek terén ismét tartalmas programokkal várják a Felsővárosban élőket. Kézműves és iparművészeti foglalkozások, alapvetően textiles technikákkal ismerkedhetnek meg az ide látogatók. 17 órakor Fellép az Őszelő táncház – Lajtha Néptáncegyüttes a napot pedig a BACK II BLACK koncert zárja 18:30-kor.

Eger Moodgarden akusztik koncert a Central Perkben 20 órától.

Hatvan Éjszakai futásra várnak minden sportos embert este 8 órától a sportcsarnokba.

Szombat

Recsk A tájházban a Palóc Viseletek Napját tartják. A programok 10 órakor kezdődnek, ekkor Farkas Emese palóc énekekkel köszönti a megjelenteket, majd a megnyitóbeszédek után kiállításokkal, néptánc- és népzenei bemutatókkal várják az érdeklődőket. Fellépnek a helyi óvodások és iskolások, valamint hagyományőrző csoportok is. Többek között a Lajtha László Néptáncegyüttes is színpadra lép. Palóc viseletbe öltöztetett népművészeti babákat nézhetnek meg a vendégek, s lehetőség lesz palóc ételek kóstolására is. A kreatív tevékenységek kedvelői kézműves-foglalkozásokon vehetnek részt, lesz például fafaragás, gyékény- és gyöngyszövés és hímzés. A program zárásaként délután három órától táncházban mulathatnak az érdeklődők.

Karácsond 14 órakor kezdődik a településen a V. Lecsófőző Családi Nap. A rendezvény helyszíne a művelődési ház parkja, ahol térzenét ad többek között az Újfehértói Fúvószenekar, s mazsorettek táncában is gyönyörködhetnek a kilátogatók. A táncos program Fitt Kriszti és csoportja zumba bemutatójával folytatódik. Az esti UV Color Party, s az azt követő utcabál előtt lesz még sörivó-, virslievő- és csizmadobó verseny is.

Eger Forrás Szabadidő Központban a 10 órás megnyitót és a programismertetőt követően az intézményben működő tánccsoportok produkcióit és az EKKE Színpad bemutatkozását tekinthetik meg. 11 órától a „Nyitott” ajtók keretében a résztvevők nem csak beleshetnek az induló, vagy már meglévő szakkörök, klubok, csoportok életébe, de ki is próbálhatják az ott zajló tevékenységeket. Várják azoknak a gyerekeknek, fiataloknak a jelentkezését, akik szeretnének foglalkozásaikra, alkotóközösségeikbe járni.

Szihalom Járási egészség- és családi napot tart a Kis Bocs Egyesület a művelődési házban 11 órától, amikor is magasba emelik a kicsiket. Nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmódra, egyebek között felhívják a figyelmet a méhnyak- és emlőszűrés fontosságára, beszélnek a védőoltásokról is. Lehetőség lesz méréseken is részt venni, például vércukor- és testtömegindex-adatokat néznek, valamint tanácsadást tartanak az egészséges táplálkozásra vonatkozóan.

Heves A Hevesi Sportegyesület, a város önkormányzata és a kulturális központ szervezésében megrendezik a második Lurkó Sziget Fesztivált. A programok a Bermuda sportparkban kezdődnek 9 órától. Megtartják a Fut a Hevest is, de lesz légvár, óriáscsúzda, lufihajtogatás, tombola, zsákbamacska is.

Vasárnap

Gyöngyös 10 órától az Ars Sacra Fesztivál részeként Hősök és mártírok elnevezéssel ismeretterjesztő séta indul a város izraelita temetőjében. A Gyöngyös Város Baráti Köre és a Gyöngyösi Status Quo Ante Zsidó Hitközsége által szervezett ismeretterjesztő séta mottója: utazás a múltba, tanítás a jelenben, és remény a jövőhöz. A Gyöngyösön már hagyományos Városnéző séták programsorozat újabb eseményén Borbándi Erik helytörténész kalauzolja az érdeklődőket. A várhatóan másfél órás sétán való részvétel ingyenes, előzetes regisztrációt nem igényel, ám eső esetén a program elmarad. A szervezők zárt cipő viselését ajánlják. A programsorozatot a Nemzeti Együttműködés Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatja.

Eger Tarisznyavári mulattságok címmel tartanak családi rendezvényt az egri vár tarisznyavárában, a Dobó utca 12. szám alatt a Várműhelyben délelőtt 10 órától. A szervezők ígérete szerint a látogatók részesei lehetnek az alkotás örömének, miközben hasznos tudásra tesznek szert. Betekintést nyerhetnek a török kori kultúrába: kipróbálhatnak egy török festészeti eljárást, az ebrut, védelmező Allah szeme amulettet alkothatnak tűzzománc technikával. Megtudhatják azt is, milyen volt egy kora újkori török viselet, s hogy hogyan is kell zsinórdíszt készíteni. Az ügyes kezek között a kukoricacsuhéból játék válhat, míg A török és a tehenek című mesét papírbábokkal eleveníthetik meg. A legkisebbeket állatsimogató várja. A városban két török fürdő maradt fenn, ennek egyike a Valide Szultána fürdőrom. Ide 13 órától Rákóczi Gergely régész kalauzolja el a résztvevőket. Ezen a napon szerepet kap az ének és a tánc is. A látogatóknak korabeli zene idézi fel a múltat.

Eger Csaknem százharminc veteránautó és különleges youngtimer rajtol el Domonyvölgyből, s az ország legmagasabb pontját is érintve érkezik majd az Érsekkertbe.

Bélapátfalva értékeit ünneplik a városban pénteken és szombaton. A programról portálunk már beszámolt.