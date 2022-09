Pénteken a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülésén tavalyi tevékenységéről tartott beszámolót többek között a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, a megyei katasztrófavédelem, a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, a közút megyei igazgatóság is. Napirend előtt a közgyűlés tagja, Faragó Tamás felszólalásában kiemelte, a szőlő felvásárlási árak pusztítják a háztáji ültetvényeket.

– A háztáji kisgazdaságokat családok a napi munka után művelik. Gyakran idős emberek keresetkiegészítése ez a nyugdíj mellett. Emellett ne feledjük el, hogy szociológiai oldala is van a pár hektáros kis szőlészetek működésének, hiszen a felnövekvő generáció is részt vesz benne sokszor, megszeretve, megismerve a mezőgazdasági munkát. A szőlő, nyolcvan-száz forintos nyomott ára, a költségek növekedése azonban súlyos teher számukra. Igaz, néhány fajta elérte idén a 160 forintot is, de el leginkább kettőnél volt jellemző. Rengeteg olyan visszajelzést kaptam, hogy ha ez így megy tovább nem tudják csinálni már és ki fogják vágni a szőlőtőkéket – ismertette. Hozzátette, hogy ha már néhány éve volt támogatás az ültetésre, akkor fontos lenne most is támogatni az egy-két hektáros kistermelőket.

– A felvásárlási árnak kétszáz forintnál kellene járnia. Ha meg akarjuk ismerni a borvidék helyzetét, nem csak a luxusborászatokba kell ellátogatnunk. Kérem a közgyűlést, és elnökünket, Juhász Attila Simont, hogy ragadjanak meg minden alkalmat, és beszéljenek erről akár minisztériumi látogatások során is, hogy felszínre hozzuk a problémát – kérte. Juhász Attila Simon fontos ügynek nevezte a szőlészek problémáját, és jelezte: a megyei agrárgazdasági kamara ülésén is szó volt erről, az észrevételeket továbbítják.

Juhász Attila Simon ismertette, a közgyűlés véleménye szükséges a megye új rendőr-főkapitányának kinevezéséhez: bemutatkozott dr. Mecser Tamás, Borsod-Abaúj-Zemplén megye korábbi bűnügyi rendőr-főkapitány helyettese.

– A szomszédos megyében bűnügyi nyomozóként kezdtem pályafutásomat 1988-ban. A bűnügyi területen végigjártam a ranglétrát. Számomra fontos, hogy a megyében élő emberek biztonságban érezzék magukat, azonos szintű közbiztonságot kell nekik biztosítani függetlenül attól, hogy kistelepüléseken vagy nagyobb városokban élnek, hová születtek. Szeretném, hogy idős szüleink nyugodtan aludhasson, a gyermekeink biztonságban mehessenek el a játszótérre. Ennek biztosítása érdekében mindent meg fogok tenni. Az ajtóm mindig nyitva áll, s ez nem szlogen. Aki engem szeretne elérni, annak biztosított a lehetőség, s mindent megteszek, hogy a törvényes keretek között segítsem az embereket. Célom az is, hogy a rendőrség minden tagja megbecsülést élvezzen, hiszen az ő munkájuk és tudásuk biztosítja ennek sikerét. Szeretnék minden felesleges tevékenységet lehúzni róluk, ami a tényleges munkától veszi el az időt, hogy a polgárokat szolgálhassák. Szeretnék nyílt kommunikációt kérni, hogy megismerhessük az aktuális problémákat – mondta dr. Mecser Tamás.

Dr. Tarcsa Csaba rendőr vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos elmondta, különböző beosztásokban látta már Mecser Tamás munkáját, s kiváló rendőrfőkapitány lesz, ráadásul a szomszéd megyéből érkezik. A települések között sok az átfedés, s a közgyűlés támogatását kérte, akik egyöntetűen igennel voksoltak az új rendőr-főkapitány személyére.