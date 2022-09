Ezt ne hagyja ki! Egri Regionális Egészségügyért Alapítvány

Legyőzte a rákot, most alapítványon keresztül segít sorstársainak az egri nő A rák diagnózisa a legtöbb betegre sokkolóan hat, félelemmel tölti el őt is, a családját is. Sokszor szinte megbénulnak a rossz hír hallatán.