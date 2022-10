A nyári és a téli időszámításhoz kapcsolódó óraátállítást eredetileg azért találták ki, hogy a természetes fényt jobban kihasználják, és a mesterséges fény előállításához felhasznált energiával takarékoskodni tudjanak. Magyarországon 1980 óta tekerik át rendszeresen az időmérőket évente kétszer, 1996 óta pedig kormányrendelet is előírja az időszámításokra való átállást. Ezt ma már több mint 70 ország alkalmazza minden év márciusában és októberében.

Az utóbbi években azonban felmerült, hogy egyáltalán szükség van-e az óraátállításra, és azt is vizsgálták, ennek milyen arányban vannak a negatív illetve pozitív hatásai.

Az emberi szervezetre gyakorolt hatásairól dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvost kérdeztük.

– Annak ellenére, hogy kicsinek tűnik ez a változtatás, hiszen csak egy óra ide-oda, azért azzal számolni kell, hogy az arra érzékeny embereknél a napi ritmus felborítását is okozhatja. Ez akár vérnyomás ingadozással, pulzusszám változással, a vércukor értékeinek megváltozásával is járhat. Emellett a frontérzékenység is felerősödhet, rosszabb lehet az alvás minősége, valamint koncentrálási problémákat is okozhat körülbelül 1 hétig, amíg hozzá nem szokik a szervezet a változáshoz. Már ez az egy órás átállítás is befolyásolhatja a vegetatív idegrendszer működését, amely az összes központi alapszabályozásunknak a fő központja – fejtette ki dr. Mangó Gabriella.

A háziorvos elmondta, hogy ennek az emberi szervezet szempontjából ennek nincsenek igazán pozitív hatásai. Azt tanácsolja, ha valakit ez érzékenyen érint, az óraátállítást követő napokban töltsön több időt a szabad levegőn. Illetve próbáljon meg egy kicsit később elaludni, mivel most 1 órával visszaállítjuk az órát, így megmaradhat az addigi rutin. Továbbá figyeljen oda a közlekedésre, vezetésre, mert a szétszórtság miatt könnyebben okozhatnak balesetet ebben az időszakban az emberek.

Olvasóinkat is megkérdeztük a saját tapasztalataikról, véleményükről az óraátállítással kapcsolatban.

Horváth Krisztián, egri lakos elmondása szerint nem érzi szükségét az óraátállításnak. Kifejtette, hogy számára egy ideig nehéz megszokni, hogy még hamarabb sötétedik. Nem tapasztal magán különösebb változást, esetleg annyit, ha visszafelé állítjuk az órát, akkor esténként nem érzi olyan álmosnak magát, mivel korábban alszik el a megszokottnál. Ezeket általában pár nap alatt megszokja.

– Szerintem egy átlagos családnál ez nem jelent költségcsökkenést, inkább az energiaszolgáltatóknak jelenthet olyan szempontból spórolást, hogy a megtermelt áram mekkora részét hasznosítjuk ténylegesen – mondta.

Ködmön Rebeka, aki Szederkénypusztán él, egyáltalán nem támogatja az óraátállítást. Az a tapasztalata, hogy számára sokkal rosszabb az, hogy reggel világosban megy és este sötétben végez. Sokkal inkább örülne annak, ha ez fordítva lenne.

– Úgy gondolom, ez egyáltalán nem segíti az otthonok költségcsökkentését, ugyanis leginkább délután, illetve este érünk haza. A korábbi sötétedés miatt pedig a lámpákat is előbb kell felkapcsolni – emelte ki.