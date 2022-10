Az emberre sokkolóan hat, ha őt magát vagy közvetlen közelében családtagot, munkatársat hirtelen baleset éri. Ha nagyobb a sérülés, az első gondolat a mentő kihívása, azonban sokszor ennek szükségessége vagy nem egyértelmű, vagy csak néhány óra elteltével derül ki, hogy komolyabb a sérülés, és mégis szükség van orvosi segítségre. A sérülésektől való félelemhez az is hozzájárul, hogy egy olyan szokatlan, számunkra ismeretlen helyzetbe csöppenünk, amelyre ott, azonnal kell megoldást találni. Kihez forduljunk, hova menjünk? Ha végre megtaláljuk a sürgősségit, mi vár ott ránk?

A szerkesztőségünkbe eljuttatott, surgossegi.info oldalt népszerűsítő sajtóközleményben arra hívják fel a figyelmet, hogyan készülhetünk fel az ilyen váratlan helyzetekre.

Alap, hogy ismerem a mentők hívószámát (112), s tudom, hogy lakóhelyemen hol van a körzeti orvosi rendelő. A nemrégiben indult surgossegi.info oldalon azt is pillanatok alatt kideríthetem, hogy adott sérüléssel melyik intézménybe kell menni. Nem árt akkor sem néhány dologra felkészülni, ha már eljutottunk az ellátóhelyre. Érdemes olyan forrásból is tájékozódni, amely objektíven, tényszerűen ismerteti az ott zajló protokoll elvárásokat. Ilyen információforrás lehet a surgossi.info podcast sorozata, amely hitelességét az adja, hogy szakemberek mondják el a hivatalos eljárás menetrendjét és javaslataikat. A podcast beszélgetések során kapott információk azért is hatékonyak, mert ha ezek figyelembe vételével keressük fel a sürgősségi ügyeletet, javíthatjuk az egészségügyi rendszer működését, hatékonyságát is.

A traumatológián jellemzően nem végzünk tíz perc alatt, illetve nagy az izgalom is, hogy mi fog velünk történni. Sokan kétségbe esnek, hogy miért nem látják el őket órákkal az érkezésük után sem. Általában arra gondolnak, hogy az orvosok elfeledkeztek róluk, de ez nincs így. Az ellátást ugyanis egy nemzetközi osztályozás alapján rangsorolják, mely szerint kritikus helyzetben azonnal, életveszélyes állapotú betegnél 15 percen belül, sürgős esetben 30 percen belül, sürgető esetben 60 percen belül, halasztható esetben 120 percen belül kell megkezdeni. Ennek ismeretében nyugodtak lehetünk, ha megváratnak minket, mert az azt jelenti nincs nagy baj.

A hosszú várakozásra viszont készülni kell, gyerekeknek kedvenc otthoni játékkal vagy könyvvel, akár társasjátékkal, de a felnőtteknek is érdemes magukkal vinni valamit, ami leköti őket. Így gyorsabban repül az idő, és enyhíthetjük a ránk nehezedő stresszt is, nem görcsbe állt gyomorral kell végigvárnunk - egyes esetekben akár néhány órát - míg sorra kerülünk.

Gondoljuk át, hogy milyen iratokat, dokumentumokat vigyünk magunkkal, ebben is segít a surgosseg.info weboldal.

Sokan nem tudják, hogy kisebb fokú égési sérülésekkel fordulhatunk például a gyógyszertárhoz is, ott ugyanis nem bolti eladók, hanem képzett egészségügyi szakemberek szolgálnak ki bennünket. Így nemcsak gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatást kérhetünk, de meg is tudnak tanítani a seb ellátására, kötözésére.

Rengetegen rohannak például 72 órás esemény utáni fogamzásgátló tablettáért a nőgyógyászati ügyeletre, pedig megvárhatnák a másnap reggelt, a tabletta ugyanolyan hatásfokkal segítene.

Ha ezeket a feleslegesen befáradó betegeket ki lehetne szűrni, sokat segíthetnénk az orvosok munkáját.

Amennyiben szeretnénk többet megtudni a témáról a surgossegi.info Youtube csatornájára, illetve a surgossegi.info/weboldal Podcast menüpontjába heti rendszerességgel kerülnek fel a szakértőkkel készített kisfilmek, a teljes beszélgetések pedig surgossegi.info Spotifiy csatornáján hallgathatók meg.

A surgossegi.info edukációs tartalmai a Technológiai és Ipari Minisztérium támogatásával készültek.

Az ajánlott oldalt mi is meglátogattuk. Hasznos, jól áttekinthető, egyszerűen követhető információkat találtunk a témával kapcsolatban, így bátran ajánljuk portálunk olvasóinak is.