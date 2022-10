Mirkóczki Ádám polgármester neve alatt került a bizottságok elé a parkolódíjak és bérletek árának módosítása, majd a közgyűlés lelőtt egy héttel visszavonta az előterjesztő. Arra hivatkozott a polgármester, hogy azt úgy dolgozta ki az Evat parkolási divíziója, hogy vele nem egyeztettek. Valószínűleg részben azért is, mert a kormány bevételnövelő intézkedéseket vár az önkormányzatoktól, Komlósi Csaba (független) A Városért frakcióvezetője újra beterjesztette az árnövelést a csütörtöki ülésre, s emellett egységesebb szabályozást javasol. Kiemelte, hogy a családok második és harmadik autóihoz tartozó bérleteinek nem olcsóbbaknak hanem drágábbnak kellene lenniük, mert a környezetbarát közlekedés irányába kell terelni a városlakókat, hiszen elviselhetetlen a zaj, a szennyezés és a forgalom.

– Én azt javaslom, hogy ezt csak az után emeljük, hogy megoldottuk, az egrieknek olcsóbb legyen a parkolás. Ezt olyan parkolóórák beszerzésével lehet, amelyek az Egerbe bejegyzett rendszámokat felismerik, s nekik 50 forinttal olcsóbb lenne például az óradíj. Pályáztathatnánk automatákra úgy, hogy a győztes ajánlattevő saját költségén telepíti és beüzemeli. Más városokban is volt erre példa – kérte a polgármester.

Oroján Sándor Fidesz-KDNP frakcióvezető hangsúlyozta, emelni kell az árakat, hogy többletbevételhez jusson az önkormányzat, hiszen eddig is nagyon alacsony volt a parkolás ára más városokhoz képest. Szűcs Tamás az EVAT Zrt. vezérigazgatója viszont kifejtette, hogy valójában az egész parkolási rendszert felül kellene vizsgálni.

– Egerben az egész földfelszíni parkolás, a parkolási szokások és az autók is megváltoztak az elmúlt években. Javaslom, hogy várjunk, készüljön egy tanulmány, nézzük meg, hogy mely új területeket kell bevonni. Nyilván ilyen helyekre új automata kell, lehet, hogy harminc, de lehet, hogy hatvan. Ezeknek darabja körülbelül 3 millió forint. Egyébként az új területek bevonása előtt egy évig forgalomszámlálást is kell végezni – ismertette. Szűcs Tamás hozzátette, léteznek olyan frissítések, és kiegészítések, amelyek a jelenlegi parkolóórákat is képesek fejleszteni.

– Korábban készült egy ilyen anyag egy neves szakértővel, ez az Evatnak is rendelkezésére áll – közölte Mirkóczki Ádám.

– Korsós Lajosné, az EVAT Zrt. Parkolási divízióvezetője szerint legalább hatvan parkolóóra kell ahhoz, hogy az egriek ne száz forint emelést fizessenek csak ötvenet. Akkor döntsék el az egriek, hogy melyik az olcsóbb nekik – mondta Orosz Lászlóné (Fidesz-KDNP).

– Nem azt mondtam, hogy fizessünk többszáz millió forintot, azt mondta hogy keressünk olyan céget amelyik ezt megfinanszírozza és mi majd a bevételből fizetjük, hiszen a városnak nincs pénze – magyarázta a polgármester.

Dr. Csetneki Attila szerint a polgármester megijedt az áremeléstől.

– Korábban azt mondta, hogy a százforintos emelésért vállalja a felelősséget, majd mikor látta, hogy ezt megszavazhatjuk és látta a polgárok reakcióját egyszerűen megijedt és most mindenféle ködös határidőt fogalmaz meg. Majd, ha lesz olyan parkolóóra, akkor emel. Láttunk már ilyet öntől, a választási ígéretiben ilyen ködös feltételeket fogalmazott meg, azokat nem is teljesítette – fogalmazott.

– Miért lenne jó az, hogy ha most emelünk a parkoláson, és a plusz bevételt ki is fizetjük a cégnek az órákért, amelyek majd évekkel később lesznek a városé. Ennek semmi értelme, ezzel a kormány kérését se teljesítenénk – mondta Lombeczki Gábor.

– Azt mondja, hogy majd... idejön egy cég és órákat telepít ingyen... Nincs olyan, hogy ingyen. Azt kamatostól vissza kell fizetni. Nagyon remélem, hogy nem kötött szándéknyilatkozatot ezzel a céggel, mert láttuk, hogy a volánosnak mi az eredménye – utalt Orosz Lászlóné, az ülés elején elhangzott, több mint egymilliárd forintos igényre.

– Majd, ha ennyire szeretné akkor egyeztetek ezzel a céggel és kérek ajánlatot vagy adnak egy prospektust. Semmit nem írtam alá, se nyilatkozatot, se báli meghívót – reagált a polgármester.

– Elképesztő az egész, szerintem nincs más önkormányzat amelyik ezt a színvonalat megengedi magának. Legközelebb ne is tartsunk ülést, menjünk át egy szórakozóhelyre vitatkozni – javasolta Keresztes Zoltán.

Komlósi Csaba előterjesztő befogadta a polgármester módosító indítványát, de ezt a képviselők nem szavazták meg. Az eredeti rendelettervezetet 13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás arányban elfogadta a közgyűlés.

Jövőre lépnek életbe a módosítások, az egyes övezetbe kerül a Kőtő utca, a kettes övezetbe pedig a Szvorényi utca – kivéve a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Család- és Gyermekjóléti Központ ügyfelei részére biztosított három parkolóhely.