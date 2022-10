Volt miről beszélnie, hiszen emlékezetes: idén májusban emberi csontokkal teli sírokat találtak Nagygomboson, az egykori Honvéd Gáspár SE régi futballpályájának területén, ahol akkoriban egy új beruházás előkészítése zajlott. Az avar kori élet maradványai között egy lovas sír is előkerült csontokkal és lószerszámdíszekkel együtt. Tóth Zoltán kiemelte: ötven éve nem találtak ilyen sírt Heves megyében.

A feltárt sírok Nagygomboson

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

A munkálatok során nem csak avar kori leletekre bukkantak. A régész rámutatott: a területen számos korszak megtalálhatók, így bronzkori település maradványait is fellelték. Kelták is éltek errefelé a vaskorban, de a valamikori Hunyadi János Laktanya laktanya közelségében korábban egy római őrtorony maradványait is feltárták. Mindezeken túl szarmaták tárológödreit is megtalálták, s számos edénydarab is előkerült, sőt egy kemence is jól kivehetően megmaradt ebből a korszakból. Az említettek mellett középkori objektumokra is bukkantak, ám egyelőre csupán néhány gödör kelteződhet arra az időre.