Palántaavatót tartottak a napokban a gyöngyöshalászi Széchenyi István Általános Iskolában, adta hírül a tanintézmény. Közlésük szerint az első osztályosok ezzel hivatalosan is az iskola diákjaivá váltak. Az ünnepi nyakkendőket az önkormányzat ajándékozta a kisiskolásoknak.

Az intézmény közlése szerint az avatáshoz az idei elsősöknek is sikeresen teljesíteniük kellett a negyedik osztályosok palántaavató kihívásait. Játékos, fejtörő feladatok révén tanulták meg iskola rendjét, a helyes viselkedést, és például azt is, miként kell krétát kérni. Mint tudatták, a gyerekek nagyon jól érezték magukat az eseményen, még új barátságok is születtek.