Befejeződött a Szent Anna-kápolna tetejének a felújítása. A ­munkálatokra az önkormányzat 17 millió forintos pályázati támogatást nyert, amiből elvégezték a héjazat és a pala cseréjét, megoldották a vízelvezetést és kialakították a villámvédelmet is. Helyi civilek adományából az épület megvilágítása is megtörtént, a napokban pedig önkéntesek a környezetet is rendezték. Az átadásra és a hálaadó szentmisére október 15-én, szombaton, délután 2 órakor kerül sor. Jó idő esetén a szentmisét a szabadban tartják meg.