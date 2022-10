A megalakulásának huszadik évfordulóját ünnepli az idén a Nánai Sólymos Vitézek hagyományőrző csapata, amely 2002. április 20-án alakult meg nyolc taggal. Az egyesület arról tájékoztatott, hogy eredetileg lovagi csapatként kezdték a működésüket, ám 2003-ban profilváltást hajtottak végre, és végvári hajdú gyalogsággá alakultak. Közlésük szerint a tevékenységükhöz méltó környezetet biztosít Kisnána középkori lovagvára. Az idők folyamán úgy alakult, hogy zömében a török oldalt kellett erősíteniük várjátékokon, de megkedvelték ezt a karaktert is.

Az egyesület specialitása a verses narrációval előadott történelmi témájú színjáték. Ebben elsők voltak a hazai csapatok között, s mint tájékoztattak, talán még most is ők ennek a műfajnak a legfőbb képviselői. Kiváló játékukat legutóbb a Kisnánai vári vigadalom közönsége is élvezhette, mint ahogy a hagyományos fegyver- és viseletbemutatójukat is.