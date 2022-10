Szombat reggeltől megszűnik az egyirányúsítás Gyöngyösön a Pampuk-saroknál, adta hírül Horváth László országgyűlési képviselő Facebook oldalán. Mint mondta, elkészült a Kossuth utca Pampuk sarok és Vasút utca közötti szakasza is.

– Az egyirányúsítás befejeződésével az újraprogramozott közlekedési lámpákat is beüzemelik. A gyalogosok újra biztonságosan kelhetnek át az úttesten, és minden irányba kanyarodhatóvá válik Gyöngyös egyik legforgalmasabb csomópontja. Az egész Európát, így hazánk költségvetését is sújtó gazdasági válság ellenére sem adjuk fel terveinket: folytatjuk Gyöngyösön az útépítések időszakát, a Nyugati elkerülő út zajló megépítésének részeként forgalmas belvárosi állami utak is megújulnak hazai forrásból – tette hozzá Horváth László.