Az Egri vár napjának hagyománya 2002-ben kezdődött, azóta minden évben megrendezik az egész napos programsorozatot. A célja, hogy ezen a napon közösen emlékezzünk az egri ostromra, amely során Dobó Istvánnak és a helyőrségnek sikerült visszaverni a húszszoros túlerőben lévő sereget. Ez a csata a város legkiemelkedőbb és legismertebb eseménye a közel ezeréves története alatt, ugyanis 1552. október 17-én a törökök feladták a küzdelmet, a győzelem emlékére ez a nap lett az egri vár napja.

– Nagy öröm számunkra, hogy közel egyhetes programsorozattal ünnepelhetjük a várat – hangsúlyozta dr. Ringert Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója a sajtótájékoztatón.

A diadal 470. évfordulóján számos színes programmal várják a résztvevőket, egyebek között lesz Hatodikosok Várjátéka, díszünnepség, rajzpályázat eredményhirdetése, valamint ügyességi játékok, különböző bemutatók és előadások várják az érdeklődőket. Az események október 17-én, hétfőn reggel 9 órától kezdődnek és délután fél 4-ig tartanak. Szerveznek csatajátékot, páncél- és fegyversimogatót, vívóversenyt, íjászatot, illetve kézműves foglalkozásokat is. A résztvevők megismerkedhetnek a XXI. századi harcászati fegyverekkel, megnyitják a Törökkertet is, ahol török életképet jelenít meg a Pattantyús Martalócok Hagyományőrző Egyesület. Emellett az egri vár vitézei előadást tartanak a korabeli életmódról, fegyverekről és viseletekről. A díszünnepség 15:15-kor kezdődik a Palotaudvaron, majd fegyver-és viseletbemutatóval folytatódik. A díszsortüzet 15:52-kor tartják, ezzel tisztelegnek a hősök emléke előtt, majd koszorúkat helyeznek el a Hősök termében Dobó István síremlékére. A nap folyamán az egri vár vitézei is jelen lesznek, egész nap bemutatókkal tarkítva az eseményeket.