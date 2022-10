A képviselő-testület a szeptemberi rendes ülésén tárgyalta meg és fogadta el a város idei költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót. A jóváhagyott dokumentum úgy fogalmaz, hogy a bizonytalansági elemek és a központi forráselvonások ellenére a gazdálkodást az előző években kialakított és most is alkalmazott megfontoltság, takarékosság jellemezte. Ennek és a folyamatos kontrollnak köszönhetően a város konszolidált költségvetési egyensúlya biztosított volt, és lehetővé tette a kitűzött feladatok megvalósítását, a pénzügyi és likviditási stabilitás fenntartását.

Ehhez hozzájárult az előző évről áthozott jelentős tartalék is. Így külső források bevonása nélkül is biztosított volt az önkormányzat folyamatos fizetőképessége.

Pozitív hatással volt a gazdálkodásra az is, hogy a beruházási és felújítási feladatok többsége a pénzügyi teljesítés szempontjából a második félévre húzódott át, továbbá, hogy a helyi adóbevételek a tervezettnél nagyobbak voltak.

Szintén kedvező hatással volt az első félévben esedékes 104 millió forint központi költségvetési támogatás, amelyet a város a kis- és középvállalkozásokat idén megillető kedvezményes adómértékkel megfizetett helyi iparűzési adó okozta bevételkiesés ellentételezéseként kapott.

Hiesz György polgármester ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy hiába van jelentős megtakarítása a városnak, a drasztikusan emelkedő energiaárak, az infláció és a forint gyengülése miatt ez a következő hónapokban könnyen elolvadhat, ezért a takarékos gazdálkodást fenn kell tartani. Sz. Sz. I.