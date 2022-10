Kezdődik a sütőtök szezonja. Erről eszembe jutott a szülőfalum, s az egykor volt darabka földünk a határban, két perc járásra a házunktól. Az akkori időkben háztáji volt az elnevezése. Mindenféle zöldséggel ellátta a háztartásunkat. Gyermekként nagymamámmal szorgosan ültettem és kapáltam a krumplit, a görögdinnyét, a hízóknak a kukoricát és a marharépát, de a nadrágszíj-parcellán megtermett a családunk számára szükséges mennyiségű sárgarépa, zöldség, vörös- és fokhagyma és persze, a sütőtök is. Októberben taligára púpozva hordtuk haza a hatalmas, szürkés héjú tököket, sorba raktuk az udvar szélén. Amikor még kisebb voltam, sokat türelmetlenkedtem, hogy miért nem sütjük meg azonnal. Később már beláttam, meg kell várni, amíg az első dér megcsípi, mert akkor a legjobb az íze. Nem győztük enni, annyi termett, a desszertet a pirított magja jelentette, feledhetetlen ízét ma is érzem a számban. Azt olvasom, a hazai termelők arról írnak a szakportálokon, hogy az idei súlyos aszály miatt sütőtökből is csak jó harmada a termés a megszokottnak, viszont rendkívül finom. Ráadásul, kifejezetten egészséges étel is. Tartalmaz kalciumot, cinket, mangánt, rezet, vasat, foszfort, ezek mellett A-, B1-, B2-, B6- és C-vitamint, folsavat, s a listának itt nincs vége. Akinek van sütnivalója, most tényleg kizárólag dísztököt vesz a hónap végére a töklámpás készítéséhez, a sütőtököt, az értékes és ízletes csemegét pedig megeszi.



A sütőtök egészséges, ízletes csemege ősszel és télen