A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége által meghirdetett Zöld Szálloda címre a három csillagos gyöngyösi Hotel Opál Superior is pályázott, s a szállodának ezúttal ezüst minősítést sikerült elnyernie, tájékoztatta portálunkat Nagy Réka, a Károly Róbert Campus kommunikációs munkatársa.

Közlése szerint csak olyan szálloda pályázhat, amely tagja a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének, továbbá ismeri és betartja a szállodákra vonatkozó környezetvédelmi törvényeket. A kommunikációs szakember arról is szólt, a szálloda célja nem elsősorban a díj elnyerése, hanem tenni annak érdekében, hogy a környezetvédelem és a környezetért érzett felelősség ne elvárás, hanem közösségi érték legyen. Azt is megtudtuk, hogy az intézmény – hazánkban elsőként elnyerve – a Mosolygós Szálloda címet is magáénak tudhatja.