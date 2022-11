Egy fekete szalagot kötöttek fel Mátrafüreden a posta kapujára, ezzel jelezve a vidéki kistelepülések reménytelenségét.

– A listában, amiben arról van szó, hogy mely postákat zárják be, megjelent a mátrafüredi is. A mátraházait azonban nyitva tartják, de azon a településen kevés ember lakik. Azonban a mi községünkben közel 800 lakos van, ezért fontos lenne számunkra, ha ez maradna meg központi elosztó postának. Azért is lényeges, mert Mátrafüreden három idősek otthona van, ahová a postára sok idős jár az ügyeiket intézni, a másik településre pedig az átutazás túl körülményes lenne. Továbbá a mozgáskorlátozottak számára is gond nélkül látogatható a mátrafüredi posta. Szeretnénk, ha lenne kommunikáció a posta és az önkormányzat között, mi is próbálnánk segíteni, hogy továbbra is nyitva maradhasson. Írtunk levelet a vezérigazgatónak is, amiben felajánlottuk a segítségünket, és kértük, hogy ne szüntessék meg, vagy pedig a mátraházait telepítsék át Mátrafüredre – ismertette a posta demonstráció okait Faragó Tamás, a Jobbik Heves megyei alelnöke, választókerületi szervező.