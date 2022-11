A Hold fázisainak változásáról Varga-Verebélyi Erikát, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontjának, a Bükki Csillagda csillagászati tárlatvezetőjét, csillagászát kérdeztük.

– A Holdnak nincs saját fénye, így a Nap fényét veri vissza. A Föld körüli keringése során a megvilágítottsága állandóan változik a Nap–Föld–Hold rendszer változása miatt. Amikor telihold van, akkor úgy helyezkedik el a Hold, hogy a Földről megfigyelhető oldalát teljesen megsüti a fény, ekkor a holdkorong teljessé válik – fejtette ki Varga-Verebélyi Erika.

Azonban sok helyen olvashatunk arról, hogy a Hold, különösképpen a telihold nem csak a Földre, hanem az emberek életére is hatással van. Erről számos tanulmány is készült az elmúlt évtizedekben. Az égitest emberi szervezetre gyakorolt hatásairól dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvost kérdeztük.

– A Hold változásaira adott válaszreakció, a cirkalunáris ritmus régóta foglalkoztatja az embereket. Ennek apropóján próbálták megfigyelni, hogy van-e összefüggés az emberi életfolyamat és a hold ciklikussága között. Azt észrevették, hogy a női ciklusnak is van egy periodikussága, ahogy a Hold fázisai is változnak – van újhold, növő hold, telihold és fogyó hold. Napi ritmus, és hormonváltozások is vannak a nap folyamán, de ez nem a hold 28 napos ciklusához köthető. Többek között a teliholdhoz különböző elméleteket is gyártottak, például hogy a pénzügyi befektetéseket a növekvő hold idején érdemes elkezdeni – fejtette ki dr. Mangó Gabriella.

A gyöngyösi háziorvos elmondta, hogy mivel teliholdkor erőteljesebb a holdfény, ezért ez leginkább az alvásra, annak minőségére lehet hatása, de ez általában nem olyan jelentős. Akad, aki hisz abban, hogy a telihold miatt forgolódik, ez valószínűleg az őskorra vezethető vissza, amikor az emberek a szabadban aludtak és vadászó életmódot éltek. Ekkor a világosabb holdfény miatt többet voltak ébren éjjel. A kevés alvás és a rosszabb alvásminőség azonban okozhat vérnyomásingadozást, fáradtságot, valamint koncentrációs problémát. A háziorvos szerint inkább a külső, fizikai körülmények változhatnak meg ilyenkor. A Hold hatása az emberi szervezetre azonban még a mai napig kérdéses téma, hangsúlyozta.

– Évek óta figyelem a testem reakcióit, illetve az alvási zavaraimat a holdfázisokkal összevetve. Alapból is nagyon rossz alvó vagyok, ritkán tudom rendesen kipihenni magam. Telihold előtt pár nappal azonban mindig érzem a rosszabbodást. Ilyenkor nehezen tudok elaludni, forgolódok, illetve gyakoriak az ízületi- és izomproblémák, valamint a fejfájás is. A rövid alvási időszak miatt pedig reggelente fáradtan, nyomottság érzésével ébredek – magyarázta Nagy Anett, aki egri lakos.

Az asztrológusoknak is van véleményük, s akad, aki hisz ebben. Eszerint a telihold építő hatással van a földi létre, a testre és a képességeinkre is. Ilyenkor arra is érdemes odafigyelni, mit viszünk be a szervezetünkbe, hogyan táplálkozunk. Ugyanis ebben az időszakban a felszínre kerülhetnek a láthatatlan dolgok, az érzelmek, a félelmek. Emiatt pedig megjelenhetnek testi tünetek, álmatlan éjszakák és a szorongás érzése is. A Hold gyors mozgása és közvetlen hatása a mindennapjainkban is érződik, ez határozza meg a nagyvizeink szintjét, az árapály ingadozást, a nők ciklusát és az élet ritmusát.