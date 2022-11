A Nagy Mózes Líceummal való kapcsolattartás a rendszerváltozás után indult el, amikor Gyöngyös és az erdélyi Kézdivásárhely testvérvárosi kapcsolatot létesített egymással, mondta el lapunknak dr. Czinder Péter, a Berze Nagy János Gimnázium igazgatója.

– Ez annyira jól sikerült – és ezt mindenféle műpátosz nélkül mondhatom –, hogy igazi testvérekké váltunk. A kézdivásárhelyi egy hozzánk nagyon közel álló szellemiségű és értékrendű iskola, Kovászna megye egyik legjobb magyar tannyelvű intézménye. Ősszel hagyományosan az erdélyi vendégek látogatnak hozzánk csaknem ötventagú küldöttséggel, akik között nyilván túlsúlyban vannak a diákok. Ők idén negyvenen jöttek, a többi kolléga volt. Tavasszal mi szoktunk utazni ugyanilyen összetételű csapattal – sorolta dr. Czinder Péter. – A programban hangsúlyos elem egymás lakhelye látnivalóinak a bemutatása, megismertetése. Az eredeti koncepció él ma is, a gyerekek egymás családjánál szállnak meg. Miután ez a szűk hétre történő befogadás komoly bensőségességet is feltételez, illetve eredményez, ezért a személyes kapcsolatok is nagyon hatékonyan fejleszthetők így. Több ezer diákot utaztattunk már egymás szülőföldjére. A Berze gimnáziumban nemigen található olyan diák, aki ne tudná, mit jelent az, hogy Erdély, Székelyföld, székelyföldi magyar. Ez az egyik komoly, felmutatható eredménye ennek a hosszú ideje meglévő kapcsolattartásnak. De sport-, kulturális és egyéni kapcsolatok is bővítik ezt a palettát.

Régi barátok a tantestületek Dr. Czinder Péter elmondta, hogy a két tantestület tagjai régóta személyesen is jó barátok. A hagyományos iskolai kapcsolattartáson túlmutató közös programokat is szoktak tartani találkozásaikkor. Az igazgató a nyáron például vízitúrát szervezett a Dunán, az erdélyiek pedig hegyi túrákra szokták várni az anyaországi barátaikat.

Az igazgató arról is beszélt, hogy a berzések tavaszi viszont látogatásai Kézdivásárhelyen egyben nagyon gazdagon és igényesen felépített tanulmányutak is. Erdély természeti értékeivel, épített környezetével, valamint művészetével is találkoznak a gimnazisták, de az ottani magyarság jeles képviselőivel is személyesen ismerkednek meg. Dr. Czinder Péter úgy fogalmazott, hogy nemcsak tanulmányút és baráti látogatás egy-egy ilyen alkalom, de egyben zarándokút és főhajtás is az erdélyi magyarok helytállása előtt.

– Október végén két napig én kalauzoltam a vendégeket, hogy ismerkedhessenek az anyaországgal. Az abasári ásatástól a markazi Szent Korona-emlékmű érintésével a siroki várig utaztunk, majd a recski emlékparkkal is megismerkedtek a vendégeink. A budai várat is bejártuk alaposan, szakemberek vezetésével lejutottunk a vár kevesek által ismert barlangrendszerébe is – összegezte dr. Czinder Péter.

Ahogy arról korábban beszámoltunk gyertyafényes búcsút vettek egymástól jövő év tavaszáig.