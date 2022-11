– A magazin öt éve működik regionális tévékben, valamint kisebb országos csatornákon. Illetve már a YouTube-on is megtalálható egy pár rész a sorozatból – ismertette portálunkkal Vajtó László, műsorvezető.

Továbbá kifejtette, hogy egy Istenmezején élő család hívta meg, akik egy hatalmas méretű gombát találtak. Ennek apropóján mutatták be a települést is. Elmondta, nagyon tetszett neki a Rozgics család élete a jurtában és a hitvallása. Emellett a település természeti értékei, a tiszta levegő, a finom forrásvíz, és a csodálatos kilátás is megfogta. Körülbelül egy hónapja, október elején forgatták a videót.

A kisfilmben a műsorvezető a település polgármesterével, Nagy-Szú Péterrel beszélgetett a faluban megtalálható forrásvízről, majd bemutatták a fő látványosságot, a Noé szőlője elnevezésű sziklaképződményt, amelyekről többet is megtudhatunk a videóból. A szikla tetejéről pedig csodás kilátás nyílt a falura. Vajtó László bemutatta a falu szálláshelyét, a Zöldszarvas vendégházat is, illetve a falu pizzériáját is, ami nagy népszerűségnek örvend a környéken. S majd a jurtában lakó Rozgics családhoz is ellátogattak.

A fő ok, amiért a műsorvezető a településre érkezett, hogy a faluban egy család megtalálta Magyarország legnagyobb gombáját. A súlya és a méretei alapján a Magyarországi Rekordok Szövetsége kiállított egy diplomát, miszerint a 35 centiméter kalapátmérőjű, közel 2 kilogrammos példány a legnagyobb magyarországi bronzos vargánya gomba.

A kisfilmet itt tekinthetik meg: