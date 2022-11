Emlősökről, pontosabban kisebb emlősfajokról szoktak szólni a hírek, hogy megjelentek, ott vannak az adott városban, faluban, lakott helyen – közölte a szakember. Érdekes körbejárni a kérdést, hogy hogyan mennek oda. Az egyik indok az, hogy a városban kevesebb a ragadozó, így nagyobb biztonságban vannak. Vannak ugyan macskák, kutyák, de a természetben lévő veszélyekhez képest ezek elhanyagolhatóak. Ugyanakkor kiegyensúlyozottabb a hőmérséklet is. Ritka a kemény fagy, vagy a szárazság, amit az erdőkben, réteken nehezebben tudnak elkerülni, városokban könnyebb védett helyre húzódni. A településekre vonzza őket a táplálékbőség is: kint a mókusnak sok száz fát kell bejárnia, hogy elegendő makkot, tobozt szerezzen, az emberek közt több az élelem. Ez együtt jár azzal, hogy nagyobb az egységnyi területen élő mókusok száma a településeken, mint ugyanakkora erdőben.

Etetni nem szükséges semmilyen vadat, a madarakat sem. Sok jószándékú ember azt gondolja, hogy éheznek szegények, segítsünk nekik. De ezzel ártunk ezeknek az állatoknak. Az egy dolog, hogy biztosabb a túlélésük, de kikerülnek a természetből, és így lehet, hogy nekik pillanatnyilag jót teszünk, de a biodiverzitásnak, azaz a biológiai sokszínűségek annál rosszabbat. A túlélésük biztosított ugyan, ez konkrétan nekik jó, de kikerülnek a természetből, ahonnan hiányoznak, és ahol eddig is túléltek, hiszen az evolúció során így fejlődtek ki.

Egy mókus az erdőben egy hektárnyi területet igényel, ez városban, kertben 50-100 négyzetméterre csökken. Egy hektárnyi területen több mókus fér el, ami miatt könnyebben terjednek a betegségek is közöttük. Ráadásul az a mókus, amelyik az erdő helyett a városban lakik, már nem lesz tápláléka a ragadozóknak, amelyek egyedszáma csökken, hiszen kevés az élelem. A szakreferens hasonlata szerint olyan ez, mintha lenne egy kötött pulóverünk. Kibontunk egy szálat és elkezdjük húzni. Lefejtünk egy sort, még egyet, még egyet, és a végén elfogy a pulóver. A természet is ilyen, ha egy helyen megszakad a láncolat, akkor az az egészre hatással lesz.