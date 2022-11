Az erdőtelki székhelyű Keleti Finomacél Kft. január közepén pályázatot nyújtott be egy, az Európai Unió által társfinanszírozott felhívásra. A pályázatot a Pénzügyminisztérium, mint támogató, pozitívan bírálta el, így a Keleti Finomacél Kft. 125,29 millió forint támogatásban részesült.

– A beruházás célja a vállalkozás gyártási tevékenységének technológiai fejlesztése, a kapacitások bővítése. Ezt új eszközök alkalmazásával tervezzük elérni. Beszereztünk CNC-megmunkálóközpontot, CNC-esztergagépet, univerzális marógépet és esztergálóközpontot is. A berendezések üzembe helyezéséhez szükség van infrastrukturális beruházásra is, ami a gépalap megfelelő kialakítását jelenti – tudtuk meg a cég vezetésétől.

Az új gépek tervezetten két műszakban üzemelnek majd. A munkahelyek megtartása mellett további 12 munkavállaló részére teremt új munkahelyet. – A vállalkozásunk az európai uniós támogatás segítségével szélesíteni tudja a szolgáltatási körét. Ezzel bővülő ügyfélkörre teszünk szert, valamint eddig külsős szolgáltatók által végzett tevékenységeket házon belül leszünk képesek elvégezni, ezzel jelentősen csökkentve a költségeket. A tárgyi fejlesztéseken túl a munkavállalók fejlesztése is a projekt részét képezi. Az alkalmazottak részt vesznek majd vezetői tréningen, egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer képzéseken egyaránt – részletezték.

Az erdőtelki ipari parkban elhelyezkedő Zsana-Metál Kft. is nyertes pályázatnak örülhet, ennek összköltsége 295,66 millió forint. Ebből megépül egy háromállásos önkiszolgáló autómosó, egy műhelycsarnok, ami alkalmas lesz személygépjárművek szervizelésére. A megvalósításhoz még jelentős infrastrukturális és ingatlanberuházás szükséges. – Létesül több mint 2600 négyzetméter útburkolat, egy 132 négyzetméter alapterületű fedett autómosó, valamint egy 281 négyzetméter alapterületű műhelycsarnok – részletezte a vezetőség.

A Zsana-Metál Kft. a fejlesztésnek köszönhetően megnyíló új lehetőségeket szeretné minél jobban kihasználni, ezért igénybe vesz szakértői tanácsadást is, ezek stratégiai és üzleti tervezés, szervezeti struktúra és a folyamatok optimalizálása. – A tanácsadások eredményeként a Zsana-Metál Kft. képes lesz tudatosan alakítani az üzleti stratégiáját, szervezeti struktúráját. A folyamatok optimalizálásával jelentős hatékonyságnövekedés, ezáltal fajlagosköltség-csökkenés várható, ami elengedhetetlen a hosszú távú eredményes működésünk szempontjából – húzták alá.

Erdőtelek önkormányzata iparterület kialakítása céljából még 2016-ban nyújtott be támogatási kérelmet. A projekt megvalósításának alapvető célja volt, hogy az iparterületen, illetve a hozzá szorosan kapcsolódó gazdasági övezetben a működési feltételek kedvezőbbé tételén keresztül új munkahelyeket teremtsen a térségben, valamint hozzájáruljon a Hevesi járás foglalkoztatásának növeléséhez. Ehhez kapcsolódik most a két cég fejlődése is.