A Laskó-patak teraszán alakították ki a temetőt, mely több okból is különleges hely. Itt található meg az ismert kegyhely, az immár 280 éves Szűz Mária Szent Neve templom, melyet sok zarándok látogat, miután egy vak leány csodálatos gyógyulása hírét vitte. A temető faragott sírkövei a Bükkaljai Tájegységi Értéktárba is bekerültek. S él itt egy fokozottan védett faj is, a sztyepplepke.

– Az egerszalóki temető érdekességét az adja, hogy igazi kuriózumként, 2012-ben megtalálták itt a fokozottan védett, az európai unió élőhelyvédelmi irányelvének II. függelékén is szereplő sztyepplepke állományát. A fajnak akkor országos szinten is kevés élőhelye volt ismert. A sztyepplepke életmódjával kapcsolatos adatok bővülésével vált bizonyossá, hogy a lepke hernyói monofágok, azaz egyetlen növényfaj képezi a tápnövényüket. Ez a növény pedig a gumós macskahere, amely nem meglepő módon a sztyepprétek, cserjések egyik jellemző, védett növényfaja. Az egerszalóki temetőkertben jelentős állományai élnek ennek a feltűnő levelű, virágzáskor igen attraktív növényfajnak – tudatta honlapján a BNPI.

A terület egy részét 2013-ban védetté nyilvánították, a védettség kimondása azonban önmagában nem biztosítja a faj fennmaradását, így az ismételten becserjésedő zug kezelésére volt szükség. Emiatt a BNPI munkatársai a napokban – a település önkormányzatával egyeztetve – az érintett részeken mechanikus cserjeirtást végeztek.

– Benzines fűkaszával és göllerollókkal vágtuk vissza, a felverődő kökény, ördögcérna, fehér akác és vadrózsa cserjéket. Az újra megnyitott részeken a sztyepplepke tápnövényéül szolgáló macskahere-foltok megerősödését várjuk. Így reméljük, hogy munkánkkal hozzájárulhatunk a lepkefaj állományának védelméhez, fennmaradásához. A cserjés vegetáció szegélyben történő visszahagyásával továbbra is biztosítjuk a cserjésekhez kötődő gazdag élővilág, például az énekesmadarak és viráglátogató rovarok fennmaradását is – közölték.