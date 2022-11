Bőrszíne miatt nem engedték be egy gyöngyösi szórakozóhelyre a Momentum roma politikusát, Lőcsei Lajost - ezzel a címmel tette közzé az Országos Sajtószolgálat (OS) a Momentum Mozgalom alábbi közleményét november 27-én:

Lőcsei Lajos, a Momentum roma származású országgyűlési képviselője a Facebook oldalán tett közzé egy videót, amelyben arról számol be, hogy nem engedték be bőrszíne miatt egy gyöngyösi szórakozóhelyre.

A Momentum politikusa azután szeretett volna bejutni a helyre, hogy több fiatal jelezte neki, nem engedik be őket, feltehetőleg cigány származásuk miatt. "Ezek közül a fiatalok közül többet én is személyesen ismerek, jól szituált és rendes családból jönnek, így joggal érezhették azt, hogy bőrszínük miatt nem engedik be őket a diszkóba." - világított rá a problémára Lőcsei.

Az országgyűlési képviselő ezért személyesen, felesége és egy barátja társaságában akart megbizonyosodni arról, hogy valóban bőrszínűk és feltehetően a származásuk miatt nem engedi be a romákat a szórakozóhelyre. "Feleségemet és barátomat gond nélkül beengedték, azonban engem - egy barna bőrű országgyűlési képviselőt - nem engedtek be" - emelte ki a videójában Lőcsei Lajos és arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben bárkit hasonló megkülönböztetés ért, akkor az mondja el neki a történetét.

Lőcsei Lajos jelezte, az ügyben az ombudsmanhoz fordul.

A képviselő a Facebook oldalán közzétett videójában meg is nevezi a gyöngyösi Blue Box szórakozóhelyet.

Kedden többször próbáltuk telefonon elérni az említett szórakozóhelyet a weboldalukon megadott mobilszámon, hogy megkérdezzük az álláspontjukat az ügyről, de nem sikerült senkivel sem beszélnünk. Igaz, az egyik próbálkozásunknál foglaltat jelzett a telefon, azonban utána sem fogadta senki a hívásunkat.

Dr. Kozma Katalin, Gyöngyös jegyzője portálunk érdeklődésére elmondta, hogy az önkormányzat kapott levelet kapott Lőcsei Lajostól.

– Egyelőre folyik a vizsgálat, annak lezárultáig nem szeretnék mást mondani. Mi az üzlet működésével kapcsolatban tudunk bármilyen vizsgálatot folytatni. Ezt nyilván megtesszük, de azt, hogy milyen eszközünk lesz, vagy bebizonyosodik-e, mi történt, még nem lehet tudni – közölte dr. Kozma Katalin.